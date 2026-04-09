Albares recibe a su homólogo botsuano para reforzar las relaciones bilaterales

Reunión del ministro José Manuel Albares con el MAE de Botsuana, Phenyo Butale. - GUILLERMO NAVARRO/MAE

MADRID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha mantenido este jueves un encuentro en Madrid con su homólogo botsuano, Phenyo Butale, con el objetivo de reforzar la relación entre ambos países y abordar los principales asuntos de la agenda internacional.

Durante el encuentro, Albares ha destacado los avances en la Estrategia África 2025-2028, para la que ya se han puesto en marcha el 80% de las líneas de acción planteadas, según informa en un comunicado el Ministerio.

También ha puesto de relieve el objetivo de España de fortalecer su colaboración con la Comunidad de Desarrollo para África Austral, organización cuya sede se encuentra en la capital botsuana.

Asimismo, ha destacado "el potencial de las relaciones económicas" entre el país africano y España, a la vez que ha confiado en que esta relación sea impulsada en el ámbito de las infraestructuras o en el sector de las energías renovables.

Por otro lado, han tratado temas multilaterales, como el Diálogo UE-Botsuana, en el que España está activamente involucrada y cuyo objetivo es "abrir la puerta a un mayor apoyo a la diversificación económica del Botsuana y a la creación de empleo".

Este encuentro se produce en el marco de la visita a España del presidente botsuano, Duma Boko, que se reunirá este viernes con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Complejo de la Moncloa.