Cartel de las jornadas europeas sobre patrimonio - DIPUTACIÓN DE BIZKAIA

BILBAO, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Bizkaia celebrará el próximo mes de octubre la 26ª edición de las Jornadas Europeas del Patrimonio, una iniciativa impulsada desde 1991 por el Consejo de Europa en colaboración con la Unión Europea, cuyo objetivo es sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de conocer, valorar y proteger el patrimonio cultural.

Bajo el lema 'Gure eskuetan: El patrimonio en nuestras manos', esta edición propone una mirada amplia y compartida sobre el valor del patrimonio y la responsabilidad colectiva de su preservación.

En una nota, la Diputación Foral de Bizkaia ha informado que esta institución es la encargada de impulsar una nueva edición de estas Jornadas que incidirán en una mirada compartida sobre el patrimonio como responsabilidad colectiva.

De cara a la cita, la Diputación ha organizado un ciclo de conferencias que profundiza en esta reflexión para diseñar, de la mano de numerosos agentes culturales, el programa de la edición 2026 de este evento cultural en Bizkaia.

Este enfoque se ha diseñado teniendo en cuenta la temática que Europa ha fijado para la edición de 2026, centrada en los riesgos que amenazan al patrimonio y en la necesidad de actuar colectivamente para protegerlo.

La propuesta del Consejo de Europa subraya la urgencia de responder a las amenazas para asegurar que el legado cultural siga siendo significativo y accesible para las generaciones futuras.

Durante los meses previos a las Jornadas Europeas del Patrimonio, la Diputación Foral de Bizkaia llevará a cabo el ciclo de conferencias para invitar a reflexionar sobre los retos, significados y responsabilidades que implica la preservación del patrimonio cultural.

Las sesiones, que se celebrarán entre abril y junio en el salón de conferencias de Sala Ondare, reunirán a especialistas que abordarán el patrimonio desde perspectivas diversas: la documentación, la identidad, la memoria de las mujeres y los criterios contemporáneos de conservación.

Estas conferencias servirán para abrir el debate en torno al papel del patrimonio en un contexto de profundas transformaciones sociales, tecnológicas y medioambientales.

El patrimonio cultural, tanto material como inmaterial, constituye un recurso único y no renovable: no puede reproducirse ni sustituirse, y cada pérdida supone una ruptura con la memoria colectiva.

En este sentido, las Jornadas Europeas del Patrimonio se presentan como un espacio para reflexionar sobre la necesidad de preservar la identidad cultural e histórica desde una perspectiva compartida, entendiendo que el patrimonio está en manos de todos y todas: instituciones, profesionales y sociedad en su conjunto.

CHARLA DE APERTURA

La primera charla tendrá lugar el 21 de abril y, bajo el título 'Conocer, proteger, difundir: el patrimonio religioso en riesgo' el ciclo se abrirá con la intervención de la doctora en Historia del Arte y directora del Museo de Arte Sacro de Bilbao, Raquel Cilla López.

Su conferencia analizará los desafíos que enfrenta hoy el patrimonio religioso, un conjunto de bienes que constituye una parte esencial de la memoria histórica, artística y social de Bizkaia, pero que se encuentra especialmente expuesto a riesgos como el abandono, la pérdida de uso, la falta de recursos o las intervenciones inadecuadas.

Cilla subrayará la importancia del conocimiento, la documentación y la planificación como pilares para su protección, y presentará el trabajo que se realiza en el Catálogo Monumental de la Diócesis de Bilbao, un proyecto que permite evaluar el estado de conservación de los bienes y diseñar estrategias de salvaguarda.

También abordará el papel del Museo de Arte Sacro como institución clave en la gestión integral de este patrimonio, desde la catalogación hasta la restauración y la difusión, destacando la necesidad de una colaboración estrecha entre instituciones, especialistas y ciudadanía.

El 12 de mayo tendrá lugar la segunda sesión, 'Sustraidun pertsona eta herri eredua, ondare iturri', que estará a cargo de Jon Mentxakatorre Odriozola, doctor en Filosofía y Filología Vasca, quien ofrecerá una reflexión en euskera sobre la relación entre identidad, valores y patrimonio.

Partiendo del pensamiento de Joxe Migel Barandiaran, Mentxakatorre analizará cómo la conservación del patrimonio no puede desligarse de las raíces culturales, los modos de vida y los modelos de humanidad que lo originaron.

La conferencia reivindicará la etnología como herramienta fundamental para comprender ese sustrato y orientar la preservación del legado recibido.

A partir de esta base, Mentxakatorre abordará la importancia del conocimiento, la recopilación y la transmisión de la cultura espiritual y ética vasca, para después profundizar en la identidad vasca tradicional y en los cambios que han transformado el sistema de valores en las últimas décadas.

La sesión ofrecerá claves para entender cómo estos procesos influyen en la percepción, transmisión y cuidado del patrimonio, y propondrá actitudes y líneas de acción necesarias para cuidar el legado heredado de las generaciones anteriores.

El 2 de junio llegará la tercera bajo el título 'Los rituales femeninos de la muerte. Un patrimonio perdido o en riesgo de desaparición' y estará dedicada a los rituales femeninos vinculados a la muerte, un patrimonio inmaterial que durante siglos formó parte de la vida religiosa y social de las comunidades vascas.

La filósofa e historiadora del Arte Isabel Mellén analizará cómo estas prácticas, protagonizadas por mujeres desde la Edad Media hasta el siglo XX, dejaron una huella profunda en la arquitectura de los templos y en la cultura material asociada a los funerales.

Su intervención pondrá en valor la importancia de recuperar y estudiar este patrimonio para comprender la historia desde una perspectiva de género, integrando las voces y experiencias que tradicionalmente han quedado fuera del relato oficial.

El ciclo se cerrará el 23 de junio con la conferencia 'Intervenir el pasado para iluminar el futuro. Historia, ciencia y compromiso en la conservación y restauración del patrimonio', a cargo de Eusebio Corcuera Alonso, responsable del Taller de Restauración del Servicio de Patrimonio Cultural de la Diputación Foral de Bizkaia.

Su intervención abordará cómo la conservación y la restauración del patrimonio cultural constituyen hoy una responsabilidad compartida que exige rigor científico, reflexión ética y compromiso social.

La conferencia profundizará en los criterios, metodologías y desafíos contemporáneos que orientan las intervenciones patrimoniales, poniendo en valor el equilibrio entre conocimiento técnico y sensibilidad histórica.