Espadas garantiza a Moreno que no habrá "peleíta" con Montero para pedir el Fondo de Solidaridad por sequía

El secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, ha descartado este viernes que se vaya a producir una "peleíta" entre el Gobierno andaluz de Juanma Moreno (PP-A) y el Ministerio de Hacienda que dirige María Jesús Montero a la hora de solicitar desde España el Fondo de Solidaridad de la UE para afrontar las consecuencias de la sequía en Andalucía, si bien el dirigente socialista ha insistido en señalar que esa "no es la solución" que necesita la comunidad autónoma ante ese problema.

Juan Espadas ha trasladado estos mensajes durante su participación en una nueva edición de los desayunos informativos de Europa Press Andalucía en colaboración con la Fundación Cajasol que se ha celebrado en Málaga, y donde ha sido presentado por la propia vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero.

Al abordar la situación de sequía en Andalucía y sus consecuencias, y después de que la semana pasada Juanma Moreno anunciara durante un viaje institucional a Bruselas que va a solicitar que el Gobierno central inicie los procedimientos para reclamar a la Comisión Europea la activación del Fondo de Solidaridad de la UE para hacer frente a la "catástrofe natural" que supone la prolongada sequía de la comunidad autónoma, Juan Espadas ha comentado que él está "de acuerdo con que se pongan encima de la mesa los recursos necesarios para resolver un problema".

"Sólo faltaría", ha añadido el líder socialista antes de apostillar que "el problema es que hay recursos" en Andalucía, pero "quien los tendría que gestionar no los está gestionando para resolver el problema", según ha criticado en alusión al Gobierno de Juanma Moreno, del que ha denunciado que "ejecuta mucho mejor la partida de publicidad institucional que la de aguas", y en ese sentido ha llamado la atención acerca de que, en el actual contexto de "emergencia" por la sequía en Andalucía, por parte de la comunidad sólo se ha ejecutado "el 35 por ciento de las obras que se tenían que haber" desarrollado.

En todo caso, el también portavoz socialista en el Senado ha aseverado que "el Gobierno de España va a estar siempre en lo que necesite apoyarse la Junta de Andalucía", y respecto al referido Fondo de Solidaridad ha comentado que el presidente de la Junta "se ha buscado un fondo que le viene bien" por su nombre, porque "ahora mismo necesitamos solidaridad", pero ha remarcado que es "un fondo que está pensado para otra cosa completamente diferente", y "no es para una cuestión estructural o un problema de sequía", sino "para catástrofes concretas, como una inundación o un volcán".

Al respecto, Juan Espadas ha destacado que, desde el año 2002, de ese fondo únicamente han venido a España "110 millones de euros", si bien ha sostenido que, "si reúne los requisitos, cómo no va a pedir el Gobierno de España" dicho fondo para Andalucía, y "por supuesto que sí" dará los pasos oportunos y "hará lo que tenga que hacer", ha añadido.

FONDOS EUROPEOS

En todo caso, el líder del PSOE-A ha advertido de que conseguir de ese fondo "diez, doce, 20 millones de euros", no pasa de ser "una maniobra de distracción" de la Junta "para ver si conseguimos la enésima peleíta con la señora Montero porque no quiera solicitar" ese fondo para Andalucía, y al respecto Espadas ha avanzado que "no va a haber peleíta" con la Junta, y si el Gobierno andaluz lo "quiere solicitar, lo solicitamos, pero ahí no está la solución del problema de la sequía", ha insistido el dirigente socialista.

Frente a ello, Juan Espadas ha reivindicado la utilidad de los fondos europeos que "no está siendo capaz de gestionar para el agua" el Gobierno de la Junta, que suponen "muchos más" millones de euros que los que puede aportar el Fondo de Solidaridad, según ha puesto de relieve.

Juan Espadas ha acusado además al Gobierno de Juanma Moreno de no haber actuado con "diligencia" a la hora de afrontar las posibles consecuencias de la sequía en Andalucía, y ha recordado que la semana pasada la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, subrayó durante su participación en un foro informativo organizado por la Cadena SER en Sevilla que en las cuencas hidrográficas que son competencia del Estado "hace mucho tiempo que se están tomando medidas ante la posibilidad hoy real de que hubiera una situación de restricción como la que estamos viviendo" en relación al agua.

Sin embargo, Espadas ha lamentado que la Junta no ha actuado igual "en las cuencas intracomunitarias" que son de su competencia, y ha denunciado que "no hay ni capacidad de gestión, ni diligencia en la ejecución, ni modelo de cultura del agua", y ahora le "ha entrado el miedo" al Gobierno andaluz y "se le nota en la cara" al presidente Juanma Moreno.

"Es para tenerlo, yo lo tendría también si me hubiera cogido el toro", ha comentado Juan Espadas, que ha criticado que el Gobierno del PP-A recurra ahora a "la denominada 'vía andaluza' o 'vía Doñana'" consistente en que, cuando el Ejecutivo de Moreno ve que está en "un callejón sin salida, de manera discreta pide ayuda" y se encuentra al Gobierno de España "con un plan de sentido común y sentido de Estado", según ha descrito.

Espadas ha justificado también el voto del PSOE-A esta semana a favor de la convalidación del cuarto decreto de sequía en el Pleno del Parlamento andaluz en el actual "momento de emergencia", pero ha remarcado que lleva el año y medio aproximado de actual legislatura planteando medidas como la creación de "un grupo de trabajo permanente en el Parlamento para ir apoyando una planificación, un trabajo serio" ante la sequía.

El líder socialista ha afeado también al presidente de la Junta que, "cuando hay un problema", esgrime que "la competencia es de otro" gobierno, y en esa línea se ha preguntado "para qué quiere" Juanma Moreno "el Estatuto de Autonomía si le sobran todas las competencias", y ha insistido en definir al presidente 'popular' como "un artista", idea que ya esbozó este pasado jueves durante la sesión de control al Gobierno andaluz en el Parlamento.

Asimismo, Espadas ha apuntado que el PP "tiene un sustrato y un fondo de negacionismo en este tema" del agua que "no ayuda" y "no beneficia a tener una política a medio y largo plazo en relación con el agua", y ha advertido de que esta comunidad "va a seguir teniendo problemas de recursos" hídricos y "claro" que necesita "infraestructuras complementarias" y "más desaladoras".

Además, "hay que maximizar determinadas cuestiones" como "reducir las pérdidas en las redes de abastecimiento", según ha abundado Espadas, que ha remarcado que eso "requiere de inversiones importantes" que también hay que acometer, así como hay que apostar por "la regeneración de aguas", algo "también fundamental", según ha sentenciado.

El secretario general del PSOE-A ha concluido defendiendo que "hace falta de verdad un equipo solvente al frente de la política de agua" de la Junta, así como "ejecutar la planificación que está aprobada y acelerar su ejecución", y "saber que vamos a tener que destinar más recursos a infraestructuras, pero no para pintarlos en el Presupuesto, sino para ejecutarlos con diligencia", según ha zanjado.

