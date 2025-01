Una investigación de la USC revela las limitaciones del uso algas pardas para evaluar la contaminación en aguas costeras

SANTIAGO DE COMPOSTELA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una investigación realizada por el biólogo de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), Antón Vázquez Arias, revela las limitaciones del uso de algas pardas para evaluar la contaminación de las aguas en las zonas costeras, una práctica que cuenta con el aval de la Unión Europea.

En un comunicado, la institución explica que la contaminación por elementos potencialmente tóxicos en aguas costeras es un grave problema que requiere un control estricto para evitar daños sobre los ecosistemas marinos y sobre la población. Sin embargo, las bajas concentraciones de contaminantes en las aguas y la alta variabilidad dificultan el análisis para evaluar su estado de contaminación.

Es por ello que en los últimos 80 años se han hecho cientos de trabajos empleando las concentraciones en las algas y así obtener una visión integrada de la contaminación en su medio, una técnica conocida como biomonitorización y ha tenido el aval de la Unión Europea en la directiva Marco del Agua.

Pese a los recientes avances recomendando el uso de trasplantes de alga Fucus Fucus vesiculosus para este fin, la USC señala que la aplicación de la biomonitorización se vio limitada por algunas carencias como la falta de estandarización del protocolo, lo que afecta a la comparabilidad entre estudios; la ausencia de trabajos investigando la relación entre las concentraciones de las algas y las del medio y el desconocimiento de los mecanismos de carga, que afecta a la interpretación de los resultados.

Precisamente, para llenar estos huecos de conocimiento, el biólogo Antón Vázquez Arias ha trabajo en su tesis de doctoramiento en las limitaciones de emplear algas pardas para medir la contaminación ambiental en aguas costeras debido al complejo proceso por el que estos organismos captan metales pesados.

Este hallazgo revela la dificultad a la hora de emplear estos organismos como biomonitores. La tesis, que forma parte de la línea de investigación de biomonitorización del centro singular CRETUS, ha sido dirigida por el Jesús Aboal, del Departamento de Bioloxía Funcional da USC.

CINCO EXPERIMENTOS

Para su investigación, Vázquez Arias ha llevado a cabo cinco experimentos. Dos primeros centrados en probar trasplantes tratados de distintos modos y en la relación de sus concentraciones de elementos contaminantes con las del medio, que implicó la exposición de algas no contaminadas en diversos puntos de la costa gallega para analizar su captación de contaminantes y compararla con sus concentraciones de agua.

Los tres últimos trataron de esclarecer los mecanismos por los que las algas captan estos contaminantes y, para ello, se recogieron algas de sitios con distintos niveles de contaminaciones que se analizaron con técnicas puntaras para el mapeado de la distribución de elementos a escala nanométrica.

MEJORAR LA TÉCNICA

Los resultados pusieron de manifiesto que las concentraciones de elemetnos contaminantes en las algas no reflejan las concentraciones en el agua que las rodea, ya que tienen mecanismos de captación complejos, donde intervienen diversos factores fisiológicos y ambientales.

El estudio de las distribuciones elementales en las células de las algas revelaron que distintos elementos tienen localizaciones y procesos de carga diferentes. Además, se vio que las algas controlan de forma precisa la captación de estos contaminantes, evitando absorber aquellos que no tienen funciones matabólicas y secuestrando los que les son precisos en orgánulos especializados.

Estos resultados, explica la USC, ponen en cuestión los trabajos previos de biomonitarización con algas y urgen a investigar de forma más profunda la relación entre los contaminantes ambientales y los de las algas para poder emplear técnicas como la biomonitorización de forma efectiva y eficaz.

El trabajo de esta tesis se llevó a cabo en el marco de un proyecto de generación de conocimiento del Ministerio de Ciencia, Innovación y Univeridades y Antón Vázquez contó con el apoyo de la misma institución a través del programa Formación de Profesorado Universitario.

De los cinco trabajos incluidos, tres de ellos ya habían sido publicados en revistas de prestigio en el área, como son Journal of Hazardous Materials y Science of the Total Environment.