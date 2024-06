Karla Sofía Gascón, condecorada por Francia, ante el triunfo de la extrema derecha en la UE: "Vamos a acabar bien mal"

MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La actriz española, Karla Sofía Gascón, ganadora de la Palma a la Mejor Interpretación Femenina en la 77ª edición del Festival de Cannes y premiada con la Orden de las Artes y las Letras en Francia, se ha referido este lunes al trifunfo de la extrema derecha en las elecciones europeas y al anuncio de disolución disolución de la Asamblea Nacional de Francia por parte del presidente francés Emmanuel Macron.

"Me da mucha rabia porque ha pasado esto (el galardón) junto con las elecciones y no quiero que se vaya esta mujer (la ministra de Cultura de Francia). Ni que vengan, sobre todo, los otros. Vamos a acabar bien mal. Es un momento muy extraño político, pero creo que nos recuperaremos de esto", ha subrayadp la actriz en declaraciones a Europa Press.

Por otro lado, Gascón, que se ha mostrado muy feliz por el galardón, ha explicado que el premio otorgado por la ministra de Cultura de Francia, Rachida Dati, ya se le había comunicado en una reunión reciente antes del estreno de la película de Jacques Audiard que protagoniza, 'Emilia Pérez', cuando Dati le aseguró que tenía que darle "todo lo que tenga Francia".

Así, la actriz ha explicado que se trata de una condecoración "importante" para que se deje de ver a las personas trans de una manera "frívola" y se cree un "nuevo camino".

"ESTO NO ES UN CIRCO"

"Va a influir muchísimo para que empiecen a vernos de otra manera. Porque siempre se ha dado una imagen un poco frívola de muchas cosas nuestras. Era hora de poner otro camino. No digo que sea mejor ni peor, pero sí dar otra visión de la realidad que ocurre. Esto no es un circo", ha añadido.

Además, ha agradecido este reconocimiento, ya que viene de un partido que "no es de izquierdas" pero que trabaja con gente de su "misma condición", algo que la actriz ha señalado como "muy bonito" para luego alertar de que se debe estar "unido" contra el retroceso.

"Personas que no son precisamente de izquierdas están haciendo este tipo de cosas, es increíble. Por ejemplo, el otro día me recibieron en el ayuntamiento del pueblo donde yo crecí, en Alcobendas. Y la alcaldesa, que es del PP, no tiene por que obviar las cosas que están bien. Estamos avanzando, aunque hay otra parte de la sociedad que tiene un retroceso muy grande. Hay que unirnos todos contra eso, si no vamos a acabar de nuevo en los campos de concentración", ha avisado.

Aunque la actriz cree que los reconocimientos que está recibiendo no tienen "mayor importancia" que la de reconocer su trabajo, ha asegurado que son "importantes" para las personas a las que representa y ha reivindicado una normalización de las personas trans como "el resto de las personas".

"Quién esté capacitado para ejercer su profesión de la mejor manera, ¿por qué tiene que ser recluida o ser apartada de la sociedad como hacen las familias y la misma sociedad? Con esto, se rechaza a este tipo de cosas que ha ocurrido con esta gente que ha ganado en las elecciones europeas en Francia. Es muy importante", ha concluido.