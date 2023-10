Mónica García pide a la UE que exija un alto el fuego en Gaza y llama a Ayuso a denunciar "bombardeos a población civil"

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Mónica García, ha llamado este sábado a la Unión Europea a exigir un alto el fuego en la Franja de Gaza y el cumplimiento de las resoluciones de la ONU y ha llamado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a denunciar los "bombardeos a la población civil".

"Ayuso sigue teniendo una oportunidad a día de hoy, que se ha abierto un pequeño corredor humanitario --en el paso de Rafá con Egipto-- para decir que está en contra de los bombardeos indiscriminados a la población civil, que está en contra de los homicidios, que está en contra de la ley del ojo por ojo, de la ley salvaje del ojo por ojo, y que la legítima defensa de un país no puede pasar por la legítima venganza de un país", ha subrayado.

En declaraciones a los medios en el Centro Cultural Miguel Hernádez, donde participa en un encuentro con los 126 vocales vecinos del partido, la líder de Más Madrid ha censurado que la presidenta madrileña no haya condenado los ataques contra el hospital de Gaza y que en el último Pleno de la Asamblea le acusara de antisemita.

"Ayuso tiene la oportunidad se la doy hoy también para volver a rectificar sus palabras", ha subrayado Mónica García, quien ha defendido además que la Cámara de Vallecas es un lugar "para denunciar las atrocidades y las vulneraciones de derechos humanos".

"Es el gobierno el que se pone del lado del insulto, yo lo siento muchísimo. Tenemos a una presidenta del gobierno de la Comunidad de Madrid que ha sido incapaz de decir ni una sola palabra de rechazo de condena a estos bombardeos a hospitales, a niños, a población civil, a inocentes, y sin embargo el otro día que tenía la oportunidad para hacerlo se dedicó a insultarnos a nosotros. A mí me parece esto una atrocidad y me parece que no estamos al mismo nivel", ha defendido.