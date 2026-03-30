UE.- Principales titulares de los periódicos para el lunes 30 de marzo

MADRID 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS

-- "España cierra su espacio aéreo a los vuelos de la guerra de Irán"

-- "El Gobierno y la Iglesia rubrican el protocolo para indemnizar a las víctimas"

EL MUNDO

-- "El Gobierno hará español por la vía exprés a Leopoldo López"

-- "Sin misa de Ramos en el Santo Sepulcro

ABC

-- "Juanma Moreno acaricia repetir la mayoría absoluta en Andalucía"

-- "La Korrika culmina en Bilbao once días de "legitimación" del terrorismo de ETA ante la inacción institucional"

LA VANGUARDIA

-- "La guerra amenaza con la hambruna a 45 millones de personas"

-- "Misa de Ramos proscrita en Jerusalén"