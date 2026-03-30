UE.- Principales titulares de los periódicos para el lunes 30 de marzo

MADRID 30 Mar. (EUROPA PRESS) -
Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:
EL PAÍS
-- "España cierra su espacio aéreo a los vuelos de la guerra de Irán"
-- "El Gobierno y la Iglesia rubrican el protocolo para indemnizar a las víctimas"
EL MUNDO
-- "El Gobierno hará español por la vía exprés a Leopoldo López"
-- "Sin misa de Ramos en el Santo Sepulcro
ABC
-- "Juanma Moreno acaricia repetir la mayoría absoluta en Andalucía"
-- "La Korrika culmina en Bilbao once días de "legitimación" del terrorismo de ETA ante la inacción institucional"
LA VANGUARDIA
-- "La guerra amenaza con la hambruna a 45 millones de personas"
-- "Misa de Ramos proscrita en Jerusalén"