VÍDEO: Albares anuncia un refuerzo de la asociación estratégica energética con Argelia tras verse con su presidente

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, se reúne con el presidente de Argelia, Abdelmayid Tebune - MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha anunciado que España y Argelia van a reforzar su asociación estratégica en materia energética en un momento en que el conflicto en Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz han provocado una subida de los precios de la energía y temores ante eventuales problemas de suministro.

Albares ha sido recibido este jueves por el presidente argelino, Abdelmayid Tebune, en la que ha sido su primera visita a Argel, y, además de verse con el ministro de Exteriores argelino, Ahmed Attaf, también tiene previsto un encuentro con el ministro de Hidrocarburos y Minas, Mohamed Arkab.

En una breve declaración a la prensa, el ministro ha puesto en valor que Argelia es "un suministrador estable, fiable, constante de gas" a España, como lo prueba el hecho de que "lleva tres años siendo el primer proveedor de gas natural de nuestro país".

Albares ha reconocido este extremo al presidente argelino, en línea con lo que había venido haciendo el Gobierno desde que Argel llamó a consultas a su embajador en Madrid en marzo de 2021 como resultado del apoyo por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al plan de autonomía marroquí para el Sáhara.

"Hoy hemos acordado reforzar esta asociación estratégica en materia de energía", ha añadido el ministro, sin entrar en más detalles sobre en qué se traducirá este refuerzo, si bien se ha venido apuntando a que se incrementaría el suministro de gas por parte del país magrebí hacia España.

El jefe de la diplomacia española no ha escatimado en elogios hacia Argelia, con el que el deshielo comenzó a finales de 2023 con el regreso de su embajador a Madrid y tuvo un nuevo hito con el fin de las restricciones al comercio bilateral en noviembre de 2024, pero aún no ha habido ningún contacto al más alto nivel.

Según ha dicho, sus encuentros con Attaf y Tebune --quien ya recibió al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, cuando viajó a Argel el pasado octubre y fue el primer ministro en hacerlo tras la crisis-- "reafirman las excelentes relaciones con un país con el que compartimos vecindad, que es un socio estratégico y ante todo es un amigo con el que nos unen lazos humanos e intereses comunes como el futuro y la estabilidad en el Mediterráneo y en África".

EL TRATADO DE AMISTAD ESTÁ VIGENTE

Por otra parte, Albares ha aclarado que Tebune también le ha trasladado "la plena vigencia del Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación" que el presidente argelino ordenó suspender en junio de 2022 en medio de la crisis diplomática, sin que hasta ahora se hubiera informado de que daba marcha atrás en esta decisión.

Por último, ha indicado que en sus contactos también se ha acordado "relanzar viajes, visitas y reuniones a todos los niveles", si bien no ha concretado si eso significa que próximamente se celebrará una nueva Reunión de Alto Nivel (RAN), que sería la primera desde 2018.

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