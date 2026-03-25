VÍDEO: Albares atribuye la "situación inaceptable" en Cuba a un intento de "imponer la ley del más fuerte"

Archivo - El ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación y Unión Europea, José Manuel Albares, interviene durante una sesión plenaria extraordinaria, en el Congreso de los Diputados, a 15 de enero de 2026, en Madrid (España). El Pleno del Congreso se ha r - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha atribuido a un intento de "imponer la ley del más fuerte" la "situación inaceptable" que atraviesa en estos momentos Cuba, a cuya población ha prometido que España seguirá ayudando.

Albares se ha pronunciado así en el Pleno del Congreso después de que el diputado de EH Bildu Jon Iñarritu le haya preguntado por las medidas concretas que va a adoptar el Gobierno ante el "bloqueo energético" al que Estados Unidos tiene sometida a la isla, donde no ha entrado desde enero petróleo procedente de Venezuela y se han venido sucediendo los apagones, incluidos dos a nivel nacional en los últimos días. Se trata, ha sostenido Iñarritu, de "una medida que es un castigo colectivo y, por lo tanto, es ilegal, es criminal y es injustificable.

El ministro ha defendido que en el contexto geopolítico actual "todo está conectado" y, "de todos los escenarios donde se intenta imponer la ley del más fuerte y donde se están produciendo tragedias humanitarias", "la de Cuba es una especialmente dolorosa para España" y para el Gobierno, ha asegurado, citando también los casos de Ucrania, Gaza o Irán y sin mencionar expresamente a Estados Unidos.

Por ello, ha recordado que ya se ha producido el envío de dos partidas de ayuda. Una primera, por un millón de euros, canalizada a través del Programa Mundial de Alimentos (PMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), y una segunda, por 370.000 euros, con alimentos y "placas solares para paliar el déficit energético".

"España va a estar siempre al lado del pueblo hermano de Cuba en esas necesidades que tiene en estos momentos, para garantizar su bienestar, para garantizar la ayuda de emergencia", ha recalcado el ministro, que al hilo, y entrando ya en el debate en torno al futuro político de la isla, ha dicho que también estará al lado del pueblo cubano "para que sean ellos y solo ellos libremente quienes decidan el futuro de Cuba".

Asimismo, ha asegurado que el Gobierno seguirá oponiéndose, como hasta ahora, al embargo económico impuesto por Estados Unidos desde hace décadas a la isla, una oposición a través de resoluciones de la Asamblea General de la ONU que, tal y como ha recordado Iñarritu en su intervención, también secundó el PP cuando estuvo en el poder.

"En todos los sitios, en Cuba, en Europa, en Palestina, en Líbano, en Irán, vamos a estar siempre al lado de los civiles inocentes que están sufriendo y del Derecho Internacional", ha rematado el titular de Exteriores.

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