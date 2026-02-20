VÍDEO: Cuerpo aboga por "proteger y compensar" a sectores que puedan verse afectados por acuerdos comerciales en UE

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, durante la jornada ‘Desigualdad: es hora de actuar’, en la sede del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), a 20 de febrero de 2026, en Madrid (España). Durante la jornada se abor - Eduardo Parra - Europa Press

Afirma que el crecimiento y la desigualdad son dos caras de la misma moneda: "Tienen que ir de la mano"

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha abogado por garantizar que el incremento de acuerdos comerciales y diversificación de socios que está registrando la Unión Europea en los últimos meses "no se hacen a costa de ninguno de los sectores que puedan verse afectados".

"Hay que proteger, hay que compensar a los sectores que puedan verse afectados por esta evolución de este necesario crecimiento de acuerdos comerciales", ha remarcado durante el seminario de alto nivel 'Desigualdad: es hora de actuar', celebrado en la sede del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

Durante la jornada, el ministro ha advertido de que los indicadores tradicionales de desigualdad no están siendo capaces de reflejar la realidad del día a día de los ciudadanos y considera que se debe incorporar el concepto de "seguridad económica".

"Los ciudadanos se mueven en un entorno cada vez más incierto, más inseguro donde tenemos crisis que antes podían darse cada siglo o cada dos o tres generaciones, desde eventos climáticos, pandemia, guerra a las puertas de Europa o una fragmentación internacional cada vez más significativa", ha explicado.

Esto genera, según el ministro, un sentimiento de inseguridad económica y de incertidumbre al que se debe dar respuesta, como es el caso del impacto de esos nuevos acuerdos comerciales que se están registrando en los últimos meses en la Unión Europea.

El titular de Economía ha recordado que en las últimas semanas se han conocido "algunas buenas noticias" por parte de Europa como no solo la ratificación del acuerdo con Mercosur sino también el acuerdo con India y otros socios que el ministro espera "que vengan más adelante".

Otro de los focos de incertidumbre es el impacto del cambio climático. En este sentido, el ministro ha defendido las respuestas que se han dado desde España a los eventos climáticos adversos, como el caso de la dana.

"El Consorcio de Compensación de Seguros ha indemnizado a los ciudadanos afectados por la dana de Valencia en un total ya de más de 4.200 millones de euros", ha destacado.

También ha apostado por dar una garantía de cohesión regional a la economía, ante la despoblación rural, con una agenda clara de industrialización que alcance al conjunto del territorio en España. De su lado, ante el reto del envejecimiento, Cuerpo ha abogado por garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas no solo a través del mayor crecimiento potencial de la economía, sino también con una integración efectiva de la población migrante.

CRECIMIENTO Y DESIGUALDAD TIENEN QUE IR DE LA MANO

Durante su discurso inaugural, el ministro ha subrayado que el crecimiento y la desigualdad son "dos caras de la misma moneda que deben ir de la mano". En el caso de España, el ministro ha puesto de relieve que está siendo posible conjugar las buenas cifras de crecimiento con una reducción de las brechas de la desigualdad.

El titular de Economía ha destacado que España ha estado liderando en los últimos años en materia de crecimiento y creación de empleo a nivel internacional, por segundo año consecutivo. "En 2025 lideramos el crecimiento entre las economías avanzadas creciendo al doble que nuestros colegas de la zona euro, creando el 40% de todos los empleos que se crean en la zona euro", ha ensalzado.

Además, el ministro ha apuntado que se ha recuperado también renta real disponible para los hogares españoles en términos per cápita por encima de otras grandes economías internacionales, como pueda ser la economía americana o los principales socios de la zona euro.

De su lado, la reducción del riesgo de pobreza está entre las más altas en los últimos años de la Unión Europea. "Estamos en niveles de desigualdad mínimos en los últimos 20 años, cuando miramos no solo riesgo de pobreza, sino otros indicadores importantes como, por ejemplo, el porcentaje de familias que con algún grado de dificultad a final de mes, estamos en mínimos de la serie histórica que se inició en el año 2005", ha apuntado.

CÓMO TRASLADAR LO MACRO A LO MICRO

Aunque la acumulación de crisis en los últimos años todavía hace que esté lejos del objetivo en materia de reducción de la desigualdad, el ministro ha asegurado que las familias, en su día a día, están siendo capaces de ver reflejado en su bolsillo, en su economía familiar, las mejoras económicas a nivel agregado.

No obstante, Cuerpo ha reconocido que en muchos ámbitos apenas se está recuperando la situación que existía previa a la crisis financiera, casi dos décadas después, como es el caso del desempleo juvenil, que pese a haberse recortado en más de 10 puntos en los últimos 8 años, aún es "demasiado elevada" (en torno al 23%).

Otro de los factores a tener en cuenta en cuanto a la desigualdad es el impacto de los precios en el día a día de los ciudadanos, "que se queda anclado muchas veces en las percepciones de los consumidores, más allá de que la evolución de la inflación esté ahora en línea con lo esperado por el Banco Central Europeo, con una inflación en torno al 2%".

Otro elemento esencial, según el ministro, tiene que ver con la dificultad de acceso o accesibilidad a algunos bienes esenciales, como es por ejemplo la vivienda en condiciones asequibles, que es sin duda "el gran reto de esta legislatura para España, pero también para muchos de los vecinos europeos".

