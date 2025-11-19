UE.- VÍDEO: España se suma a una iniciativa de la UE para desvincular la producción agrícola de la deforestación

España se suma a una iniciativa de la UE para desvincular la producción agrícola de la deforestación. - MITECO

España se ha incorporado a la Iniciativa Equipo Europa de Cadenas de Valor Libres de Deforestación, un proyecto de la Unión Europea (UE) que quiere desvincular la producción agrícola de la deforestación, según ha informado este miércoles la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen.

En concreto, la iniciativa está liderada por Alemania y la Comisión Europea y en ella participan diversos Estados miembros. La adhesión de España se concreta mediante la contribución de la Secretaría de Estado de Comercio al Centro de Comercio Internacional (ITC) para el desarrollo del Portal para el Comercio Libre de Deforestación (Deforestation-Free Trade Gateway, DFTG).

Este instrumento ofrece asistencia técnica y herramientas digitales que facilitan a productores, exportadores e importadores el cumplimiento de los requisitos de sostenibilidad y diligencia debida del aplicación del Reglamento europeo de productos libres de deforestación (EUDR). La Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación de Transición Ecológica representará a España en el Comité de Coordinación del TEI, como autoridad competente estatal para la aplicación del EUDR.

