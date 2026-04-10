VÍDEO:Sánchez: España está lista para avanzar "mañana mismo" hacia un ejército europeo común

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante el European Pulse Forum 2026, a 10 de abril de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). El foro, organizado por el periódico digital POLITICO & beBartlet, reúne a altos responsables políticos y - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 10 Abr. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado este viernes que España está lista para avanzar "mañana mismo" hacia un ejército europeo común, y ha dicho que es la única forma de la Unión Europea (UE) se haga valer en seguridad.

"En el mundo en el que estamos, hoy potencias medias que son las que componen la Unión Europea solo tenemos una forma de hacernos valer" en seguridad, ha defendido en el European Pulse Forum 2026, organizado por Politico y beBartlet en el CosmoCaixa de Barcelona.

Ha dicho que España está lista: "No en 10 años, no en 2 años, sino ya, mañana mismo, si me permiten la expresión coloquial", y ha añadido que ese equivocan quienes creen que es opcional avanzar hacia un ejército europeo común.

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