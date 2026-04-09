VÍDEO: Díaz, sobre el acto de Rufián y Montero: "Lo que sirva para movilizar al electorado progresista bienvenido sea"

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, atiende a los medios de comunicación, antes de clausurar el proyecto itinerante 'Formación en Ruta', a 9 de abril de 2026, en A Coruña, Galicia (España). El acto - Gustavo de la Paz - Europa Press

A CORUÑA 9 Abr. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha manifestado que "todo lo que sirva para movilizar al electorado progresista bienvenido sea", al ser preguntada en A Coruña, por el acto que protagonizarán este jueves en Barcelona el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, y la eurodiputada de Podemos y exministra de Igualdad, Irene Montero.

Sobre el mismo, ha mostrado su apoyo s lo que permita "reeeditar el gobierno progresista" en las elecciones de 2027. "Somos el Gobierno que mejora la vida de las personas, de las empresas, que garantiza los derechos humanos".

"El Gobierno de la paz en el mundo, somos una referencia", ha remarcado para asegurar que en "el papel humilde" que le toca trabajará para que se repita el Ejecutivo de coalición en España.

La ministra ha hecho estas declaraciones antes de clausurar el proyecto itinerante 'Formación en Ruta', desarrollado por la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo y la Fundación Laboral de la Construcción.

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