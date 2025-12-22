Cataluña pide que la Fiscalía investigue a Uber por presuntamente emplear a falsos autónomos

Archivo - FILED - 02 September 2021, Berlin: Silvan, a driver for food delivery service Uber Eats, rides a bicycle with a transport box on his back on a street in the Friedrichshain district of Berlin. Photo: Carsten Koall/dpa - Carsten Koall/dpa - Archivo

BARCELONA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha pedido que la Fiscalía investigue a Uber por presuntamente emplear a 'riders' como falsos autónomos y evadir dinero de la Seguridad Social, han explicado fuentes de la Conselleria de Empresa y Trabajo y ha avanzado 'El Periódico' este lunes.

El Ministerio de Trabajo está estudiando si insta a la Fiscalía a activar la vía penal contra la plataforma y el Govern señala que esta denuncia debe hacerse lo antes posible.

De este modo, la empresa estadounidense estaría obligada a operar con el mismo modelo que tiene Glovo, que actualmente aúna a repartidores subcontratados y otros dados de alta como autónomos.