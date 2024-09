Las 19 denuncias por agresiones sexuales registradas en las fiestas de las tres capitales duplican las cifras de 2023

Emakunde destaca que el rechazo a las agresiones "gana terreno", pero pide "no bajar la guardia" ante el aumento de denuncias



VITORIA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las denuncias por agresiones sexuales registradas durante las fiestas de las tres capitales de Euskadi se han duplicado este año, al pasar de las ocho registradas en 2023 a las 19 de este 2024, según el balance realizado por Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer.

Esta entidad ha destacado que el rechazo social a las agresiones machistas "gana terreno" en Euskadi, aunque a través de un comunicado ha hecho un llamamiento a "no bajar la guardia ante el ascenso de denuncias en fiestas".

El balance de presuntos delitos contra la libertad sexual contabilizados por las policías locales y la Ertzaintza en las fiestas de las tres capitales asciende a 19, de los que seis son violaciones. De esa forma, se ha producido un incremento de denuncias respecto a 2023, cuando se registraron ocho denuncias por agresión sexual en las fiestas de Bilbao, Vitoria-Gasteiz y Donostia-San Sebastián.

En las fiestas de 'La Blanca' de Vitoria-Gasteiz se han registrado diez denuncias por delitos de agresión sexual, tres de ellas por violación; en la Semana Grande de Donostia-San Sebastián ha habido tres denuncias por agresión sexual, una de ellas por violación; y en la Aste Nagusia de Bilbao han sido seis las agresiones sexuales denunciadas, dos de ellas por violación.

Junto con las agresiones, se han registrado denuncias por violencia de género (ejercida por pareja o expareja). En total, se han contabilizado nueve denuncias por violencia de género en la capital alavesa (tres menos que en 2023), doce en Donostia-San Sebastián (seis más que el año pasado) y 15 en Bilbao (tres menos que en 2023).

Emakunde ha agradecido la implicación en la prevención de estos delitos por parte de ayuntamientos, comisiones de fiestas, hostelería, asociaciones, movimiento feminista y ciudadanía en general.

"TERMÓMETRO SOCIAL"

La directora de Emakunde, Miren Elgarresta, ha explicado que las fiestas de las capitales de la Comunidad Autónoma del País Vasco sirven "como termómetro social", y ha destacado que "año tras año, el rechazo público a las agresiones machistas va creciendo".

Elgarresta ha subrayado que "no ha habido discurso de inicio de fiestas que no haya incluido un llamamiento al respeto y a la libertad de las mujeres, ni programa de fiestas que no haya incluido mensajes de prevención". Además, ha indicado que en estas celebraciones se han dispuesto 'puntos lilas', y que hay centros de atención 24 horas "en marcha".

De esa forma, ha manifestado que la sensibilización y los recursos y servicios "van ganando terreno", y que "desde que se empieza a organizar unas fiestas, se tiene en cuenta la prevención de la violencia machista".

Elgarresta se ha mostrado convencida de que "la labor de sensibilización que se va haciendo año tras año ha logrado prevenir muchas agresiones y, al mismo tiempo, la mayor sensibilización anima a muchas mujeres a denunciar las agresiones porque se sienten más arropadas social e institucionalmente".

La máxima responsable de Emakunde ha agradecido la implicación de los ayuntamientos, las comisiones de fiestas, la hostelería, las asociaciones y el movimiento feminista, además del de la ciudadanía en general, por colaborar en la creación de espacios festivos "en los que las actitudes machistas reciben cada vez más rechazo".