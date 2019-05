Elkarrekin Podemos advierte que votar al PSE-EE es "votar al PNV, votar a la derecha"

Actualizado 21/05/2019 21:10:33 CET

Araneta afirma que la coalición solo será "muleta de los donostiarras" y no de ningún partido

SAN SEBASTIÁN, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Podemos Euskadi, Lander Martínez, ha advertido de que votar al PSE-EE este domingo es "votar al PNV, votar a la derecha y dar el poder a los que están esquilmando los derechos de los trabajadores".

En un acto electoral en el barrio del Antiguo de San Sebastián, en el que también han participado la candidata de Elkarrekin Podemos a la Alcaldía donostiarra, Aitzole Araneta, la candidata a diputada general de Gipuzkoa, María Valiente, y los candidatos a Juntas Generales guipuzcoanas Arantxa González y David Oliden, Martínez ha advertido de que "el PSE-EE ya ha elegido quién es su aliado, el PNV".

Además, ha destacado que "este tipo de decisiones políticas le cuestan al PSE-EE muchos concejales", algo que "queda evidente en San Sebastián". En este sentido, ha alertado a los socialistas de que "su estrategia de ser muleta del PNV tiene un recorrido muy corto".

Tras apuntar que "es lógico que muchos socialistas se sientan decepcionados", Martínez ha advertido de que votar a día de hoy al PSE-EE "es votar al PNV, es votar a la derecha y darle el poder a los que están esquilmando los derechos de los trabajadores", para preguntarse, a continuación, como un partido de izquierdas "se preocupa más por la calidad de los pintxos que por la calidad del trabajo de las personas que trabajan en el sector de la hostelería", en alusión a los socialistas.

El dirigente de Elkarrekin Podemos ha invitado a que el domingo "nadie se quede en casa" y vaya a las urnas a votar a la citada coalición porque ese es el único voto "de izquierdas, de los trabajadores, con perspectiva de género". "Toca apretar y dejar claro cuál es el voto progresista", ha incidido.

Por su parte, Araneta ha apostado por lograr "acuerdos y pactos para los donostiarras y para Donostia". "Podemos encontrarnos todos si hay voluntad", ha afirmado, aunque ha reconocido que le cuesta creer que "nos vayamos a encontrar con algunos compañeros", en alusión a otros partidos.

La candidata de Elkarrekin Podemos ha defendido que "todos los barrios tengan equipaciones decentes", así como establecer "un recargo a los pisos vacíos" y firmar acuerdos con la inspección de trabajo que ayuden a "proteger el empleo digno y no precario", así como invertir más en los servicios y vivienda públicos. "No nos vamos a olvidar de los jóvenes, de las mujeres y de nuestros mayores", ha asegurado. Asimismo, ha incidido en que Elkarrekin Podemos hace "política para todos los días, no para cada cuatro años".

"MULETA DE LOS DONOSTIARRAS"

Además, ha sostenido que Elkarrekin Podemos solo será "muleta de los donostiarras, no de ningún partido" y ha destacado que este domingo "el progreso vota morado" y cada voto a la coalición puede suponer "la diferencia entre una ciudad para todos o para unos pocos". Oliden por su parte ha advertido al PNV que no diga que Elkarrekin Podemos no sabe gestionar, porque tienen alcaldesas en ciudades como Barcelona o Madrid que lo hacen "mejor, bajando la deuda y poniendo por delante los derechos de la gente".

"Nuestra prioridad es salvar y rescatar a ese 31% de familias y a quienes tienen un contrato precario de trabajo", ha señalado. Por todo ello ha insistido en que "el voto seguro que garantiza un cambio es a Elkarrekin Podemos".

Valiente ha hecho pública la petición que le han trasladado los familiares de usuarios de residencias de mayores de Gipuzkoa afectados por la huelga de trabajadoras del sector a quienes ha asegurado van a "representar". Al respecto, ha propuesto "evaluar" estos servicios "teniendo en cuenta a las familias" y poniendo en valor tanto a los usuarios como a sus familias y a las trabajadoras de las residencias, porque, a su juicio, "solo así podremos mejorar, contando con la opinión de todos".

Además, ha opinado que la Diputación tiene que "intervenir" en este conflicto laboral, porque es "su responsabilidad". La candidata de Elkarrekin Podemos ha sostenido que votar a Elkarrekin Podemos el domingo es "votar para solucionar estas cosas, poner a las personas en el centro" y elegir entre "un Gobierno progresista o un Gobierno de derechas del PNV".

González se ha referido al "grave descenso de la natalidad y al envejecimiento de la sociedad" en Euskadi, algo que PNV y PSE-EE "no se ocupan de resolver".

En este sentido, ha defendido que, para hacerlo, "hay que hacer justo lo contrario" de lo que hacen jeltzales y socialistas y acometer "una inversión pública ambiciosa y real en vivienda pública". También ha censurado el "maquillaje feminista" del PNV que habla de un plan de conciliación "que no tiene ni objetivos en el tiempo, ni un céntimo de euro para llevarlo a cabo".