EH Bildu dice que PNV y PSE "van en listas separadas, pero en realidad van juntos a las elecciones"

Actualizado 21/05/2019 21:11:18 CET

SAN SEBASTIÁN, 21 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Maddalen Iriarte, ha asegurado que PNV y PSE-EE "están en el pasado" y ha advertido de que "van en listas separadas, pero en realidad van juntos a las elecciones" por lo que, según ha dicho, "da igual votar" a un partido o al otro.

Iriarte ha realizado unas afirmaciones en un mitin en Tolosa, en el que han tomado parte también el candidato de EH Bildu a diputado general de Gipuzkoa, Juan Karlos Izagirre, y el aspirante a la Alcaldía, Andu Martinez de Rituerto.

En su intervención, ha subrayado que "el pueblo es el tesoro de EH Bildu". "Cada una de las personas que desde la calle, desde las instituciones, desde la pancarta, luchan por un país para todas las personas, muchas veces poniendo en segundo plano nuestras propias siglas, como hicimos en Navarra para lograr el cambio o en Vitoria para echar a Maroto de la alcaldía", ha destacado.

Iriarte ha criticado que, "en vez de proponer en positivo, con responsabilidad", otras fuerzas han optado por "el insulto y la descalificación" a lo largo de la campaña electoral, al tiempo que ha expresado su "gran decepción" por ese motivo, ya que "algunos han traspasado todas las líneas rojas".

Al respecto, ha añadido que "la confrontación ideológica siempre es enriquecedora, pero mentir, tergiversar y romper puentes que nos ha costado construir por un puñado de votos no me interesa". "Me niego a ensuciar temas tan importantes para el futuro de nuestro país", ha subrayado.

Frente a "esa manera de hacer", la portavoz parlamentaria de la coalición soberanista ha instado a la ciudadanía a "mirar al futuro". "El futuro es respetar a la gente y trabajar desde el pueblo, con la ciudadanía y para la ciudadanía poniendo sus intereses por encima de todo, el futuro es profundizar en el camino de la libertad y no quedarnos de brazos cruzados a ver qué viene de Madrid", ha sostenido.

Por su parte, el candidato a diputado general de Gipuzkoa se ha comprometido con "quienes no llegan a fin de mes, con quienes sufren la precariedad laboral, con la juventud a la que se le niegan oportunidades, con las mujeres que sufren la desigualdad, con quienes son marginados por su procedencia u orientación sexual".

Izagirre, ha animado a votar a EH Bildu "a todas aquellas personas que no se conforman con lo que se les ofrece y creen que en Gipuzkoa hay mucho que mejorar" y se ha comprometido a promover desde la Diputación "nuevas políticas que den un vuelco a su situación actual".

Finalmente, Andu Martínez de Rituerto ha reiterado la apuesta de EH Bildu por un nuevo modelo sanitario y, en ese sentido, ha destacado la propuesta de la coalición soberanista para que Tolosaldea "disfrute de los mismos servicios de salud que el resto de comarcas". Para ello, ha afirmado, "es indispensable disponer de un hospital público y que sea la ciudadanía, los agentes sociales y las instituciones las que definan juntas cómo va a ser".