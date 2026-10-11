Aizpurua (EH Bildu) dice que "hay proyecto, equipo y ambición" y se retira "con toda la tranquilidad del mundo"

Archivo - La diputada de EH Bildu, Mertxe Aizpurua - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

BILBAO 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de EH Bildu en el Congreso de los Diputados, Mertxe Aizpurua, que ha anunciado este domingo que no será candidata por la coalición soberanista en las elecciones generales del 29 de noviembre, ha afirmado que "hay proyecto, equipo y ambición" y se retira "con toda la tranquilidad del mundo".

A través de las redes sociales, Aizpurua ha dicho que ha completado una etapa de su vida y que toma esta decisión "con orgullo por todo el trabajo realizado". "Hay proyecto, hay equipo y hay ambición. Me retiro con toda la tranquilidad del mundo", ha reiterado, para añadir que "han sido años intensos: hemos vivido momentos difíciles, hemos alcanzado logros y, durante todo este tiempo, hemos aprendido mucho".

Además, ha dado las gracias "de corazón" a todas las personas que le han acompañado y han sido "cómplices durante todos estos años". "A toda la familia de Madrid, a las personas aliadas de aquí y de allí, a toda la comunidad que conforma EH Bildu y, por supuesto, a los de casa", ha agradecido.

Por último, ha precisado que se retira, pero que no se va de EH Bildu. "Queda mucho por hacer. Euskal Herria lo merece y lo vamos a hacer", ha manifestado.

OTEGI

Tras conocer la decisión de Aizpurua, el secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha destacado el "trabajo incansable por Euskal Herria" de la portavoz de EH Bildu en el Congreso, de la que ha dicho que se ha convertido en una "referencia indiscutible del soberanismo de izquierda".

"Encarnas a la perfección la honestidad, la ejemplaridad, la humildad y el cumplimiento de la palabra dada a la ciudadanía vasca, que tantas veces mencionamos. Dejas a cambio una contribución hermosa que nunca olvidaremos. Seguiremos recorriendo el camino juntos. Mil gracias de corazón por todo", le ha indicado.

En parecidos términos se ha expresado el diputado de EH Bildu Oskar Matute, quien ha valorado el "compromiso incansable y firmeza" de Aizpurua y la manera de defender sus convicciones "sin perder nunca de vista a las personas".

Asimismo, la secretaria de Programa de EH Bildu y candidata a la alcaldía de San Sebastián, Nerea Kortajarena, ha expresado "en lo personal y en lo político", su admiración, agradecimiento y cariño hacia Aizpurua.