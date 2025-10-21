El 34,2% de establecimientos vascos de 10 o más empleados del sector primario está en Internet mediante página web

Un 94% de los establecimientos de este sector realiza trámites electrónicos con las diferentes administraciones

BILBAO, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 34,2% de los establecimientos del sector primario de 10 o más personas empleadas de la Comunidad Autónoma Vasca tiene en 2025 presencia en Internet mediante página Web, y si se considera el total de establecimientos, menores y mayores de diez empleos, esta proporción se sitúa en el 8,9%, según datos elaborados por Eustat.

En cuanto a los idiomas en que se puede acceder a ellas, destaca el castellano, en un 98,0% de los casos, el euskera en el 38,5%, el inglés en el 25,3% y otros idiomas en el 10,7%.

En estas páginas Web se puede encontrar información general sobre la propia empresa, 99% de las páginas, el catálogo de productos y servicios que ofrecen, 66,2%, o la declaración de privacidad de la información, 61,3%, entre otras opciones.

Por otra parte, el sector primario de Euskadi continúa la tendencia de mejora en sus equipamientos TIC - Tecnologías de la Información y Comunicaciones. Así, actualmente, en el año 2025, dispone de ordenador el 80,0% de los establecimientos y tiene conexión a Internet el 77,1%. Estos porcentajes eran 77,8% y 73,4%, respectivamente, en 2022.

Además, en 2025, dispone de página Web el 8,9% de los establecimientos frente al 7,7% de 2022. Por último, realiza comercio electrónico el 12,5%, cuando en 2022 era el 10,6 %.

A pesar de esta mejora en los equipamientos TIC, el sector primario está aún alejado del resto de sectores de la economía vasca en 2025, donde, de media, la disponibilidad de ordenadores, 95,8%, o el acceso a Internet, 95,5%, sigue siendo superior.

Estas diferencias son aún mayores en el caso de la presencia en internet mediante página Web, el intercambio de datos electrónicamente (EDI) o la realización de comercio electrónico: la media del total de los sectores es, siguiendo el mismo orden, del 55,7%, 60,2% y 29,9%, muy por encima del 8,9% de las que tienen página web en el sector primario, del 14,9% que intercambian datos electrónicamente (EDI) y del 12,5% que realiza comercio electrónico.

Según ha apuntado Eustat, una posible explicación de los menores porcentajes de utilización en este sector es el reducido tamaño de la mayoría de sus establecimientos: el 86,6% tiene dos o menos personas empleadas, lo que puede dificultar el acceso a estos equipamientos.

Así, si se tiene en cuenta el tamaño de los establecimientos, los de 10 o más personas empleadas del sector primario de Euskadi presentan equipamientos TIC similares al resto de sectores de actividad, a excepción de en páginas Web. En este tamaño, la media de equipamientos en el sector primario alcanza al 100% de los establecimientos que disponen de ordenador o de los que acceden a Internet.

Sin embargo, disponer de página Web o realizar comercio electrónico se da en el 34,2% y 16,3%, respectivamente, porcentajes alejados de la media del total de sectores.

EMPRESAS DE PESCA

Eustat ha precisado que, en el sector primario, los porcentajes obtenidos son muy diferentes según se observen las empresas agrarias o las pesqueras, consiguiendo estas últimas unos porcentajes de equipamiento más elevados, aunque su peso en el conjunto del sector primario es poco más del 4%.

Mientras en el sector agrario la disponibilidad de estas tecnologías alcanza unos porcentajes del 79,5% en ordenadores y el 76,5% en Internet, en las empresas del sector pesquero estos porcentajes se elevan hasta el 90,7% en ambos casos. Página Web, por su parte, tiene el 8,7% de los establecimientos agrarios y el 12,9% de los de pesca, mientras que comercio electrónico lo realiza el 12,3% y el 16,6%, respectivamente.

Estas diferencias no son sólo debidas a su diferente actividad, sino que vuelve a tener incidencia el tamaño de las explotaciones, ha indicado Eustat, para señalar que mientras en el sector agrario prácticamente la totalidad de sus establecimientos, el 99%, son de menos de 10 personas empleadas, en el sector pesquero hay un menor desequilibrio entre empresas de menos de 10, el 65%, y las de 10 o más, 35%.

TIPOS DE CONEXIÓN, ADMINISTRACIÓN Y SEGURIDAD

En cuanto a los establecimientos con acceso a Internet, el 80,2% tiene conexiones fijas y el 94,8% conexiones móviles. Además, el 94,0% de los establecimientos del sector primario ha realizado algún tipo de trámite o servicio con la Administración Pública a través de Internet en 2025. Esta tramitación puede ser llevada a cabo de forma directa, el 53,8%, y a través de terceros (asesorías...), el 82,3%. Si se tienen en cuenta solo los establecimientos de 10 o más personas empleadas de este sector, este porcentaje se eleva al 100 %.

Por otra parte, el 65,9% de los establecimientos del sector primario dispone de alguna medida de seguridad informática. Entre estas medidas destacan, por encima del 20%, el tener software actualizado (57,7%), el uso de contraseñas seguras (57,4%) y los Backups externos (20,9%).

En el caso de las empresas de 10 o más personas empleadas, todos estos porcentajes son superiores, teniendo el 93,1% de los establecimientos alguna medida de seguridad informática.