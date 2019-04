Un 35% de los vascos está en desacuerdo con la independencia, un 23% a favor y el 27% según las circunstancias

Actualizado 12/04/2019 18:56:51 CET

Urkullu es el líder político más valorado, con un 5,5

Un 35% de los vascos se muestra en desacuerdo con la independencia frente a un 23% que se declara a favor, mientras que un 27% asegura que estaría no de acuerdo en función de las circunstancias, según los datos del sociómetro realizado por el Gabinete de Prospección Sociológica del Gobierno Vasco.

La encuesta ha sido realizada entre el 29 de enero y el 9 de febrero, en una muestra de 2.492 personas, 1.106 en Bizkaia, 812 en Gipuzkoa y 574 en Álava.

El sociometro señala que el 35% no está de acuerdo con la independencia y un 23% sí se muestra a favor. Por su parte, un 27% dice que su posición dependería de las circunstancias y un 15% no sabe o no contesta.

La encuesta también indica que el 33% de los vascos se considera tanto vasco como español, un 24% únicamente vasco, un 20% más vasco que español, un 4% más español que vasco y otro 4% únicamente español. El 15% restante no sabe o no contesta.

Por otra parte, preguntados por dónde se situarían en una escala del 0 al 10, en la que el 0 es la extrema izquierda y el 10 la extrema derecha, la media se sitúa en un 4,1. En concreto, un 47% se sitúa entre un 4 y un 6 de la escala, un 31% entre un 0 y un 3, un 6% entre el 7 y el 10 y un 16% nos sabe o no contesta.

En cuanto al sentimiento nacionalista o abertzale, la media se sitúa en un 5 dentro de una escala en la que el 0 significa nada nacionalista y el 10 muy abertzale. En concreto, un 39% oscila entre el 4 y el 6, un 25% entre el 7 el 10 y un 21% entre el 0 y el 3.

VALORACIÓN DE LÍDERES Y PARTIDOS

En conjunto, el 57% de los sondeados no se siente "nada próximo" a algún partido, mientras solo un 6% se siente muy próximo a alguna formación y el 11% bastante próximo.

Ninguna de las formaciones que concurren a los comicios aprueba en lo relativo a "simpatía" de los electores, si bien el PNV obtiene la calificación más alta (4,6) en una valoración de 0 a 10. Le sigue EH Bildu (3,8) y Elkarrekin Podemos (3,6). El PSE-EE logra una nota de 3,4, mientras los sondeados puntúan con un 1,6 a Cs y con un 1,5 al PP.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, se mantiene como el líder mejor valorado, con 5,5 puntos, en una escala de 0 a 10, seguido del presidente del PNV, Andoni Ortuzar (4,9), y el coordinador general de Podemos Euskadi, Lander Martínez, y el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ambos con 4,1. La líder de los socialistas vasco, Idoia Mendia logra un 4 mientras el presidente del PP en Euskadi, Alfonso Alonso, es calificado con un 2,3, lo que le coloca en última posición.

Urkullu también es el más conocido, por el 86% de la población, con una aprobación del 59%, seguido de Arnaldo Otegi, al que conoce el 81% y logra la aprobación del 36%. Ortuzar, conocido por el 57% de los sondeados, recibe la aprobación del 32%, y empata en grado de conocimiento con Alfonso Alonso (57%) que obtiene menos aprobación (10%).

El 55% de los encuestados conoce a Idoia Mendia, que consigue la aprobación del 23%. El menos conocido es Lander Martínez (34%) que es aprobado por el 15%.

DIPUTADOS GENERALES Y ALCALDES

Entre los diputados generales, el de Gipuzkoa, Markel Olano, obtiene la mayor puntuación (5,2), seguido del de Bizkaia, Unai Rementeria (4,8) y el de Álava, Ramiro González (4,0).

También es Olano el más conocido (50%) y al que aprueba el mayor porcentaje de encuestados (29%), seguido de Unai Rementeria (conocido por el 41% y aprobado por un 20%) y Ramiro González, con un grado de conocimiento del 38% y una aprobación del 16%.

El alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, es el mejor valorado entre los regidores de las capitales vasca (un 5,3), seguido del de Bilbao, Juan María Aburto, (5,2) y el de Vitoria, Gorka Urtaran (4,3).

Sin embargo, en mayor grado de conocimiento lo tiene Gorka Urtaran (79%), que es aprobado por el 42% de los sondeados. El 74% conoce a Juan María Aburto, al que aprueba un 43%, mientras Eneko Goia obtiene un grado de conocimiento del 70% y la aprobación del 45% de los encuestados.

SITUACIÓN

Por otra parte, la población de Euskadi es muy positiva al valorar tanto su situación personal (6,9 en una escala de 0 a 10), como la de Euskadi (6,5), siendo esta última la mejor valoración recogida en toda la serie comenzada en 1995. Sin embargo, la situación de España se valora bastante peor (4,8), aunque mantiene la tendencia positiva comenzada en 2014.

Los principales problemas de Euskadi, según sus ciudadanos, siguen siendo los relacionados con el mercado laboral (un 66% los menciona entre los tres problemas más importantes), aunque siguen su tendencia a la baja.

En menor medida se han mencionado la situación política, los políticos y el conflicto político (11%), los problemas económicos (11%), la vivienda y los desahucios (10%), la sanidad (7%), las pensiones (7%), la educación (7%), el funcionamiento y la cobertura de los servicios públicos y las ayudas (7%) y la delincuencia y la inseguridad ciudadana (6%).

Por otra parte, los vascos perciben un alto nivel de seguridad en su entorno. Un 53% de la población está totalmente de acuerdo y un 36% más bien de acuerdo con que su pueblo o ciudad es un lugar seguro para vivir. Sin embargo, un 11% está totalmente o más bien en desacuerdo.

La población vasca demuestra tener un alto nivel de confianza en las instituciones, especialmente en la Universidad (78%) tiende a confiar en esta institución), el Gobierno Vasco (77%), su ayuntamiento (75%), el Parlamento Vasco (72%) y su diputación (70%).

Le siguen las ONGs (61%), la Unión Europea (58%) y las empresas (52%). Sin embargo, se confía menos en los sindicatos (43%), los medios de comunicación (39%), los tribunales de justicia (30%), el Gobierno de España (27%), la Iglesia Católica (26%), los bancos (23%), el Congreso de los Diputados (22%), los partidos políticos (19%) y finalmente, la monarquía española (16%).