El 48% de enfermeras y fisioterapeutas ha sufrido comentarios sexistas ofensivos y un 22,6% contacto físico no deseado

BILBAO, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 48,45% de enfermeras y fisioterapeutas han sufrido comentarios y/o chistes sexistas ofensivos, el 25,28% una invasión deliberada de su espacio personal y se han sentido menospreciadas, y el 22,60% un contacto físico no solicitado ni deseado, unas situaciones que pueden ser constitutivas de acoso sexual o por razón de sexo que "se repiten de manera permanente y que violentan y agreden a estas profesionales sanitarias", según ha informado Satse.

Estos datos se recogen en una encuesta realizada por el Sindicato de Enfermería, Satse, a enfermeras y fisioterapeutas de Euskadi durante los meses de octubre y noviembre, y que forma parte de la estrategia de información y sensibilización que, bajo el lema "Sí que pasa. Es acoso", ha puesto en marcha en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Satse ha subrayado que "dos de las múltiples manifestaciones de la violencia contra las mujeres son el acoso sexual y el acoso por razón de sexo". Se trata de conductas, "a menudo normalizadas o silenciadas, que muestran una desigualdad estructural y un ejercicio de poder de género, y que son las más frecuentes, ocultas e impunes en el ámbito laboral", ha apuntado.

Esta realidad, según ha advertido, "provoca conductas violentas y abusivas que agreden y perjudican especialmente a las mujeres y a colectivos profesionales mayoritariamente femeninos". "Las profesiones dedicadas al cuidado han sido históricamente estereotipadas y sexualizadas, lo cual se agrava por la cercanía física y la percepción errónea de que estamos 'al servicio' de otras personas", ha criticado.

Según Satse, el sondeo realizado arroja datos "muy preocupantes que hacen necesario continuar concienciando a profesionales, administraciones públicas, empresas privadas y a toda la sociedad para acabar con la violencia en el trabajo".

DATOS

Según los datos recogidos en la encuesta, un 48,45% de las personas encuestadas han sufrido comentarios y/o chistes sexistas ofensivos en su presencia. Además, un 25,28% han sufrido alguna invasión deliberada de su espacio personal y un 27,54% se han sentido menospreciadas o han sufrido condescendencia.

Además, el 22,60% afirma haber sufrido contacto físico no solicitado ni deseado, como "una mano en la cintura, abrazos y/o tocamientos en los glúteos u otras zonas sensibles o íntimas", y el 9,60% asegura haber experimentado intentos no deseados de tener una cita y/o proposiciones para tener actividad sexual, a pesar de sus intentos de disuasión.

Según el sondeo, el 41,67% dice que ha sido tratada de manera diferente por su sexo; al 29,94% le han contado historias o bromas sexuales que le resultaron ofensivas; el 25,99% ha sufrido miradas insinuantes e inapropiadas de carácter sexual; y al 21,61% les han intentado tocar o rozar.

La encuesta también concluye que el 45,82% asegura haber sufrido estas situaciones o similares entre 2 y 5 veces, y en el caso del 25,66% de las encuestadas, más de 10 veces a lo largo de su vida laboral. El 60,49% ha sufrido alguna de estas situaciones en los últimos 3 años.

En el 85,54% de los casos no se pone en conocimiento del centro ni se denuncia. Las causas principales son el desconocimiento del procedimiento y derechos existentes (44,39%) y/o la falta de confianza en la eficacia del procedimiento (30,61%).

El 50,94% de las enfermeras y fisioterapeutas encuestadas desconocen si existe un protocolo de actuación frente el acoso sexual y por razón de sexo al que acogerse, y solo el 33,07% afirma haber recibido información y/o haber tenido la posibilidad de formarse al respecto.

Ante esta realidad, Satse ha reclamado que se promuevan condiciones laborales que "prevengan el acoso sexual y por razón de sexo a través del cumplimiento exigente de los planes de igualdad y protocolos que buscan su prevención, detección temprana, denuncia y apoyo y asesoramiento a las víctimas".

TOLERANCIA CERO

También ha demandado medidas preventivas que promocionen una cultura de "tolerancia cero al acoso" mediante la difusión e información del procedimiento existente, así como formación obligatoria para todo el personal y campañas de sensibilización permanentes.

Otras demandas de Satse son la inclusión de estos acosos en las evaluaciones de riesgos laborales como riesgo psicosocial; la protección integral a las víctimas frente a represalias y su acceso a apoyo psicológico y a la asesoría jurídica por si sus derechos laborales se han visto afectados; y la implementación de todas las actuaciones necesarias para restituir su salud psicológica y física.