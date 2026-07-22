El 50 aniversario del 3 de marzo de 1976 contará con un monográfico especial en el programa 'Periodismo a pie de calle'

La XII edición del programa cultural expondrán temas actuales analizados por periodistas y expertos internacionales

Presentación de 'Periodismo a pie de calle'
Presentación de 'Periodismo a pie de calle' - AYTO. VITORIA-GASTEIZ
Europa Press País Vasco
Publicado: miércoles, 22 julio 2026 17:57
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VITORIA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El 50 aniversario de los trágicos sucesos del 3 de marzo de 1976 contará con un monográfico especial dentro de la XII edición del programa cultural 'Periodismo a pie de calle', que expondrán en Vitoria-Gasteiz temas actuales analizados por periodistas y expertos internacionales.

Durante su presentación en rueda de prensa, la concejala de Cultura, Sonia Díaz de Corcuera, ha señalado que "lo sucedido aquel día marcó la actualidad del momento y la historia de la ciudad para siempre, por lo que en estas jornadas de actualidad periodística no podía faltar un espacio dedicado a ello".

'Periodismo a pie de calle' se celebrará del 24 al 28 de agosto para exponer temas actuales analizados por periodistas y expertos internacionales, con el fin de crear espacios de debate y de reflexión abiertos a la ciudadanía. El conflicto de Oriente Medio, la actualidad de Marruecos, el juego de las superpotencias en la geopolítica internacional, la desinformación y los derechos humanos, y la situación actual de países como Cuba o China formarán parte, entre otros temas, de las jornadas.

El programa cuenta con 18 actividades, una más que el año pasado, entre las que destacan las conferencias y mesas redondas de corresponsales, enviados especiales y fotoperiodistas que trabajan en áreas de conflicto, así como de corresponsales de medios extranjeros y de medios estatales que conocen ambas realidades: la propia y la ajena. Serán a las 12.00 y a las 19.00 horas en el Palacio de Congresos Europa y el acceso es libre, hasta completar aforo.

Para finalizar cada jornada, a las 21.30 horas, en los cines Florida, se proyecta un ciclo de películas relacionadas con los contenidos tratados en el programa. Tras las proyecciones, en varias de las películas o documentales tendrá lugar un cineforum con expertos en la temática desarrollada. En este caso, el precio es de 3 euros.

Completa el programa la exposición fotográfica de la periodista, politóloga y escritora andaluza, Natalia Sancha, con el título 'Los Nadies de la guerra'. La muestra narra los efectos colaterales de las guerras, historias de supervivencia que no se cuentan y que quedan ahogadas por la violencia diaria. Estará ubicada en la Avenida de Gasteiz, junto al Palacio de Congresos Europa, del 18 de agosto al 13 de septiembre.

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