El 54% de los parados demandantes de empleo en Euskadi solo tiene estudios básicos

Archivo - El Gobierno Vasco actualiza la 'Estrategia de Empleo 2030' para reforzar su compromiso con el empleo de calidad - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Euskadi contaba el pasado mes de julio con cerca de 105.000 demandantes de empleo en paro, de los cuales 56.429 (el 54% del total) solo cuenta con estudios obligatorios, 27.161 (25,9%) ha cursado estudios de FP, 13.270 (12,6%) tiene estudios universitarios y 8.129 (7,7%) tiene el Bachiller.

Según datos de Lanbide, recogidos por Europa Press, son muy pocos los desempleados vascos dispuestos a buscar empleo fuera de Euskadi (un 3%), mientras un 45,5% está conforme con trabajar dentro de su territorio histórico, un 24,8% en municipios cercanos o al de su residencia, un 5,2% está dispuesto a moverse laboralmente dentro del País Vasco y un 4% limita su búsqueda al municipio donde vive.

Por edades, los grupos más numerosos de demandantes de empleo en situación de paro son la franja de mayores de 59 años (17%), seguido de los de 55 a 59 años (14,8% del total) y de 50 a 54 años (12,3%), mientras el colectivo de 45 a 49 años supone el 11,4%, y los de 40 a 44 años el 10,4% del total. El resto de franjas de edad se encuentran con mensos del 10% de representación del conjunto de parados.

En cuanto a los sectores en los que demandan empleo, Servicios concentra el 70,3% de las peticiones de puesto de trabajo, el colectivo sin empleo anterior supone el 13,3% de los demandantes, mientras un 9,6% se enmarcan en la Industria, un 5,1% en la construcción y un 1,7% en el Sector Primario.

Respecto a las ocupaciones más demandadas, los puestos no cualificados absorben el 58,5% de las peticiones, los puestos cualificados del sector Servicios atraen al 51,5% de los demandantes, los empleos de técnico de apoyo son requeridos por un 25,5% de los parados y los cualificados de Industria obtienen un 20,6% de las demandas, mientras los estudios administrativos concentran un 19,7% de las peticiones de empleo.