El 57% de mujeres residentes en Euskadi entre 16 y 85 años ha sufrido algún tipo de acoso alguna vez en su vida

BILBAO, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 57% de las mujeres residentes en Euskadi en edades entre 16 y 85 años ha sufrido algún tipo de acoso, bien sexual, dentro y fuera de parejas, o reiterado, en forma de conductas ofensivas o amenazantes alguna vez en su vida, según un informe elaborado por el Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico a partir de encuestas a 4.500 mujeres.

Tras el presentado en julio sobre la violencia machista dentro y fuera de la pareja, la consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, la directora de Emakunde, Miren Elgarresta y el técnico del Órgano Estadístico del departamento, Jorge Aramendi, han presentado este martes los resultados de la segunda parte del estudio sobre violencia sufrida por las mujeres vascas a lo largo de la vida, entrega que se ha centrado en el acoso laboral y sexual, el acoso reiterado y el ciberacoso.

Según los datos compartidos por el Gobierno Vasco y Emakunde, si se extrapola ese 57% que suman los acosos sexuales y los reiterados revelados, la población femenina que ha sufrido algún tipo de acoso en algún momento de su vida sería de 532.018 mujeres. De forma desglosada, por tipo de acoso, el 53,1% de las encuestadas ha revelado acoso sexual mientras el 24,5%, acoso reiterado en forma de conductas ofensivas o amenazantes.

Los resultados de la encuesta, según ha precisado Miren Elgarresta, llevan a concluir "que no existe un perfil concreto ni de la víctima ni de la persona agresora".

En cuanto a la edad, la prevalencia del acoso es muy superior entre las mujeres más jóvenes, de forma que lo afirman un 73,9% entre las de 16 y 29 años y un 69,3% entre quienes tienen 30 y 44 años. Las mujeres más mayores, sin embargo, entre 65 y 85 años, obtienen la tasa más reducida (39,9%).

A tenor de las respuestas, el informe constata que "la probabilidad de que las mujeres más jóvenes sufran algún tipo de acoso dentro y/o fuera de la pareja, sobre todo sexual, resulta superior, ya que sus tasas de prevalencia superan con creces la tasa media", ha subrayado Elgarresta.

Respecto a la nacionalidad, la proporción de mujeres de origen distinto al español que han experimentado acoso sexual dentro o fuera de la pareja es algo inferior a la de las españolas, un 51,5% frente a un 53,3%, respectivamente.

Por el contrario, las probabilidades de que estas mujeres sufran acoso reiterado es algo superior a la tasa que presentan las mujeres de nacionalidad española, un 29,4% las extranjeras, por un 24% las estatales.

En base al nivel de estudios, las tasas de prevalencia de ambos tipos de acoso más reducidas se localizan entre mujeres con estudios primarios o inferiores, donde el 35,4% afirma haberlos padecido, seguido de las que cuentan con estudios secundarios obligatorios (49,7%). Las tasas más elevadas se dan entre las que cuentan con estudios superiores, que alcanzan el 68,4% de afectadas.

El informe también advierte que las mujeres que residen en hogares de renta alta obtienen las tasas más altas de acoso sexual y/o reiterado dentro y fuera de la pareja, con hasta un 71,5%.

ACOSO SEXUAL

Se estima que el 53,1% de mujeres residentes en Euskadi entre 16 y 85 años han sufrido acoso sexual dentro o fuera de la pareja alguna vez en su vida, porcentaje que, extrapolado a la población femenina, se estima que serían 495.397 mujeres afectadas.

Los actos de acoso sexual más habituales son las miradas insistentes o lascivas (37,4%) y el contacto físico no deseado (30%). También los gestos sexuales o exhibicionismo (22,7%) o las bromas sexuales o comentarios ofensivos sobre el cuerpo o la vida privada (18,6%) resultan, en gran medida, habituales.

Además, el 14,1% de las mujeres manifiesta haber recibido sugerencias inapropiadas para tener una cita que le hicieron sentir ofendida, humillada o intimidada y un 13,5% ha recibido sugerencias inapropiadas para realizar algún tipo de actividad sexual.

En cuanto al ámbito donde se produce el acoso sexual, la frecuencia y la relación entre agresor y víctima, los datos indican que lo más habitual es que en los episodios de acoso sexual la persona agresora sea una persona desconocida (42,3%).

La prevalencia del acoso sexual por parte de agresores conocidos por la víctima en entornos de cercanía (centro escolar, vecindario o círculo de amistades, donde ronda el 17,9%. Un 8% de las mujeres de Euskadi manifiesta haber sufrido este tipo de acoso en el espacio de trabajo.

La prevalencia del acoso sexual en el ámbito de la pareja se sitúa en el 3,1%, mientras que el 2,4% de las mujeres de Euskadi manifiesta sufrir o haber sufrido acoso sexual por parte de un familiar (diferente a su pareja o expareja) alguna vez en la vida.

El 33,9% de las mujeres víctimas de acoso sexual ha sufrido este tipo de episodios de acoso en más de un ámbito (intrafamiliar, laboral, entorno de cercanía, otros espacios). En el 9,9% de los casos, el acoso sexual fue repetitivo, ocurrió en más de una ocasión (en cuanto a los casos de acoso repetitivo un 25% lo sufrió diaria o semanalmente y 37% al menos 1 vez al mes).

Algunas mujeres revelan situaciones de acoso sexual durante su infancia (antes de cumplir los 15 años) pero no en su etapa adulta; otras la han sufrido una vez que ya eran adultas; y otras mujeres han sufrido este acoso tanto en la infancia como en su etapa adulta. En torno al 21,5% de la población femenina ha sufrido acoso sexual antes de los 15 años y un 49,5% ha sufrido este acoso después de cumplir los 15 años.

Si se presta atención al acoso sexual sufrido en la etapa adulta (después de los 15 años), se observa que en torno al 10% de la población femenina de Euskadi entre 16 y 85 años ha sufrido acoso sexual dentro o fuera de la pareja por última vez en un momento muy cercano a la actualidad, en el último año. Otro 8,3% ha sido víctima de este acoso hace más de un año y menos de cinco años y el 30,3% restante en un pasado más lejano.

ACOSO LABORAL

Si se consideran los datos de los dos tipos de acoso conjuntamente, se observa que el 11,5% de mujeres residentes en Euskadi entre 16 y 85 años, que han trabajado en alguna ocasión, ha sufrido acoso sexual y/o acoso reiterado en el entorno laboral alguna vez en su vida. Si se extrapola esta cifra a la población femenina serían 84.906 mujeres afectadas.

Tomados solo los datos de acoso sexual en el ámbito laboral, el 10,1% de mujeres entre 16 y 85 años que han trabajado en alguna ocasión ha sufrido acoso sexual en el entorno laboral alguna vez en su vida, dato que, extrapolado suponen 74.749 mujeres afectadas.

El 84,5% de estas mujeres ha descrito situaciones de acoso ejercidas por algún hombre, en la gran mayoría de casos (80,9%) todas las personas agresoras eran hombres. En el 37,4% de casos de acoso laboral el agresor era un compañero hombre, en un 29% un superior hombre y en otro 32,9% quien ejerce el acoso es otro hombre (clientes, proveedores...).

DENUNCIAS

Un 7,3% de las mujeres que manifiestan haber sufrido acoso sexual y/o acoso reiterado dentro y/o fuera de la pareja ha denunciado en alguna ocasión esta violencia y un 1,7% en el último año. La mayor parte de estas denuncias han sido interpuestas por las propias mujeres.

En cuanto al tipo de acoso, la encuesta concluye que es más habitual que se denuncien episodios de acoso reiterado (13,7% alguna vez, frente al 6,6% de los casos de acoso sexual). Además, la proporción de denuncias es superior cuando se trata de episodios de acoso producidos dentro del ámbito de la pareja (22,8% frente a 6,4% de los casos de acoso que han sucedido fuera de la pareja).

Siete de cada diez mujeres que han denunciado las situaciones de acoso experimentadas (73,9%) aseguran que tras la denuncia los comportamientos de acoso pararon o menguaron.