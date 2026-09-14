Abanto Zierbena buzonea una guía para reconocer las señales de alerta del suicidio

Abanto Zierbena reparte una guía para reconocer las señales de alerta del suicidio - AYUNTAMIENTO DE ABANTO ZIERBENA

BILBAO 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Abanto Zierbena buzonerá a los hogares de esta localidad vizcaína un díptico que recoge las principales señales de alerta de la conducta suicida y los teléfonos de ayuda especializados. El material llegará también, junto con un cartel, a través de las asociaciones locales y las pantallas municipales.

El alcalde, Iñaki Urrutia del Cura, y la concejala delegada de Acción Social, Igualdad y Euskera, Alazne Zenekorta, han presentado este lunes la campaña puesta en marcha coincidiendo con la reciente conmemoración del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, bajo el lema 'Cambiar la narrativa sobre el suicidio'.

"Durante demasiado tiempo, el suicidio ha sido un tema del que no se hablaba, y ese silencio no protege a nadie. Queremos que cualquier vecino o vecina sepa reconocer una señal de alerta y sepa a quién llamar", ha señalado el alcalde.

El díptico diseñado parte de la idea de que "hablar del suicidio es trabajar en su prevención" y enumera señales de alerta como comunicar el deseo de morir, sentirse una carga para otras personas, el aislamiento, los cambios de humor extremos, el abuso de alcohol u otras drogas o deshacerse de objetos queridos. También desmonta falsas creencias, como que "quien lo intenta solo busca llamar la atención".

Ante las señales de alerta, el material recomienda acudir o acompañar a la persona a su médico de atención primaria. Además, incluye cinco teléfonos: el 112 para urgencias inmediatas, el 024 del Ministerio de Sanidad para la atención a las conductas suicidas, el 717 003 717 del Teléfono de la Esperanza, el 900 20 30 50 de asesoramiento sanitario de Osakidetza y el 116 111 de Zeuk Esan, dirigido a adolescentes y jóvenes.

Según ha remarcado Alazne Zenekorta, "no hace falta ser profesional para ayudar. Si alguien de tu entorno está pasando por un mal momento, pregúntale cómo está de verdad. Preguntar no hace daño; al contrario, abre una puerta".

programa de terapia

La campaña forma parte del Plan de Prevención Local del Suicidio 2024-2027, dentro del cual se han mantenido este año los Programas de Salud y Participación Comunitaria, que protegen la salud mental de personas mayores, adolescentes y jóvenes. Para este último grupo, prevé continuar con el programa de terapia psicológica desarrollado en 2025-2026, que "ha funcionado muy bien".

Por otro lado, el Consistorio seguirá ofreciendo formación a la ciudadanía, a las entidades sociales y a su propio personal, y trabaja junto con Osakidetza en el Protocolo Municipal de Atención a las conductas suicidas.