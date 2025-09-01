Abierta hasta el 30 de septiembre la inscripción de expositores para la 60 edición de Durangoko Azoka

BILBAO 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El plazo de inscripción para solicitar los stands para la 60 edición de Durangoko Azoka, que se celebrará del 5 al 8 de diciembre en la localidad vizcaína de Durango, estará abierto hasta el 30 de septiembre.

Según ha informado Durangoko Azoka, los expositores interesados en participar (editoriales, discográficas, productoras, asociaciones, organizaciones, distribuidores y autoproductores) deberán realizar la solicitud mediante la sección Expositor de la web durangokoazoka.eus.

Además, una vez hecho el registro, los participantes tendrán acceso a varias informaciones como el reglamento de la feria, los plazos de inscripción, las preguntas frecuentes y la información completa sobre tarifas.

Como es habitual, próximamente se abrirán otras inscripciones, entre otras, para realizar propuestas de cara al programa y para participar en la mañana de estudiantes.

Será la 60 edición de la feria y la asociación Gerediaga ha empezado a trabajar para que sea "una edición redonda, al igual que la efeméride". En Landako Gunea se podrán ver las novedades de los creadores y también se organizarán numerosos eventos para presentarlas al público.

"Será un evento diverso, más allá de la propia feria. Del 5 al 8 de diciembre, Durangoko Azoka será un punto de encuentro para disfrutar de la cultura", según han asegurado desde la organización.