Aburto afirma que siente "vergüenza ajena" ante los quisieron "quebrar la convivencia" en Bilbao en la final del Mundial

Archivo - El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, ha afirmado que siente "vergüenza ajena" ante los quisieron "quebrar la convivencia" en las calles y plazas de Bilbao en la final del Mundial de fútbol que enfrentó a la selección española con la argentina y que concluyó con la victoria de La Roja.

Aburto, a través de las redes sociales, ha felicitado a los jugadores del Athletic de Bilbao Unai Simón, Aymeric Laporte y Nico Williams, que se han convertido en campeones del mundo, y al entrenador Luis de la Fuente, quien en los años 80 formó parte del equipo rojiblanco como jugador, con el que ganó dos ligas, una Copa del Rey y una Supercopa de España.

Tras lamentar que, "una vez más", haya quienes "quisieron quebrar ayer la convivencia en las calles y plazas de Bilbao", el primer edil bilbaíno ha asegurado que "respeto y civismo deben ser siempre las señas de identidad de Bilbao".