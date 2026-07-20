Llegada de la selección española a Madrid, en directo: recorrido, horario y celebración tras ganar el Mundial 2026

Players of Spain celebrate with the trophy after winning the 2026 FIFA World Cup at New York New Jersey Stadium on July 19, 2026 Jose Breton / AFP7 / Europa Press 19/7/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN - AFP7 VÍA EUROPA PRESS

MADRID 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de fútbol celebra este lunes en Madrid con la afición el título del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, conquistado este domingo ante Argentina. La capital acoge una jornada de celebración en la que está previsto un recorrido por las calles de la ciudad, con la plaza de Cibeles como uno de los puntos centrales.

Sigue en directo la llegada de la selección española a Madrid: