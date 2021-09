Aburto apuesta por actuar "con firmeza" ante botellones pero advierte que no puede haber "un policía en cada esquina"

Espera que Olentzero y los Reyes puedan "estar como siempre" estas Navidades y asegura que, si no, estarán "de otra manera"

El alcalde de Bilbao, Juan María Aburto, ha afirmado que "todos los vecinos de Bilbao tienen que estar enfadados" con los botellones, ante los que ha apostado por actuar "con rotundidad y firmeza". No obstante, ha advertido de que no se puede "fiar todo a la policía" porque no puede haber "un policía en cada esquina ni detrás de cada ciudadano".

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Aburto ha considerado que "el conjunto de la ciudad tiene que estar enfada" ante los botellones como el que se produjo recientemente en el parque de Doña Casilda con un millar de participantes.

"No solamente los vecinos de ese entorno, sino todos los vecinos de Bilbao porque eso no es Bilbao y esa gente tiene que cambiar su comportamiento y tenemos que hacer entre todos que cambien su comportamiento", ha añadido.

En este sentido, ha advertido de que, "si alguien piensa que lo que tenemos que hacer es ponerles un policía detrás, eso es imposible". De este modo, ha insistido en que "no podemos fiarlo todo a la policía y ha apuntado a la importancia de la familia y la escuela.

El alcalde ha asegurado que se va a actuar "con rotundidad y firmeza, pero no vamos a poder solos atajar las consecuencias". "Hay que hablar también de lo preventivo, de que no se lleguen a producir esas situaciones", ha manifestado.

En este sentido, ha señalado que se "resiste a llamar a eso ocio" ya que el ocio "no puede estar alienado con las molestias a los vecinos y con generar una suciedad indecente e inaguantable".

Aburto ha rechazado las críticas a la intervención policial en estas aglomeraciones y que "suelen ir por barrios". Según ha indicado, este verano se han producido actuaciones de Policía Municipal y Ertzaintza "criticadas por actuar de manera contundente" y ahora se "critica que la Policía no actúe". En todo caso, ha destacado que hay un policía municipal lesionado "de cierta relevancia" en el hombro.

Tras señalar que a veces "la no intervención puede ser mejor que una intervención que pudiera tener consecuencias muy complicadas", ha afirmado que él se inclina por "actuar con firmeza" y dedicar recursos policiales, algo que "se está haciendo" porque "no ha habido nunca tanta policía" en las calles de Bilbao.

En su opinión, generar "una situación de impunidad es lo peor que podemos hacer" y los participantes en estos actos "tienen que tener claro que van a correr un riesgo porque la policía va a aparecer". No obstante, ha insistido en que no puede haber "un policía en cada esquina ni detrás de cada ciudadano".

NAVIDAD CON OLENTZERO

Por otro lado, el regidor bilbaíno ha expresado su "ilusión y esperanza" ante los datos de evolución de la pandemia, si bien ha apelado a ser "prudentes" porque "el virus sigue entre nosotros". Según ha explicado, Bilbao presentaba ayer una tasa de incidencia acumulada en 14 días por cada 100.000 habitantes de 105 y ha esperado que hoy se pueda "romper la barrera de 100".

Aburto ha reconocido el "gran sufrimiento" que ha provocado la pandemia en "personas y sectores vulnerables" y ha destacado las iniciativas que se han puesto en marcha desde el Ayuntamiento para intentar paliar esas consecuencias.

El alcalde ha explicado que el Ayuntamiento ya está trabajando con la posibilidad de que las tradicionales actividades de Navidad se puedan celebrar y también con la opción de que, "si no se puede ser como siempre, se celebren de otra manera". "Olentzero, Mari Domingi y los Reyes van a estar en Bilbao. Ojalá puedan estar como siempre, pero, si no, garantizo que van a estar", ha asegurado.

En la misma línea, se ha mostrado convencido de que en 2022 Bilbao "va a estar recuperada, va a ser una ciudad atractiva, va a tener eventos, va a haber empresas que vengan, va a haber inversión...". Según ha indicado, ya hay "apalabrados" dos congresos de "importancia extraordinaria" y se está trabajando para "tener el festival BBK y Aste Nagusia" y que Bilbao "vuelva a esa normalidad de una ciudad que cada vez es más atractiva.

El alcalde ha valorado, asimismo, los últimos datos de ocupación hotelera, dados a conocer este pasado miércoles. A su entender, "hablar de un 80% de ocupación hotelera en agosto en un año de pandemia, con la movilidad todavía muy reducida, es una grandísima noticia". En esta línea, ha apostado por seguir impulsando el turismo, que ha adquirido "una relevancia económica" del 6,5% del PIB, y que Bilbao, que ha sido "referente" del turismo internacional, "vuelva por esa senda".