Aburto cree que sería "una muy buena noticia" poder reabrir "algunas tiendas o comercios"

Dice que no sabe qué pasará con el Bilbao BBK Live o la Aste Nagusia, pero que será "muy complicado" que se celebren "como se conocen"

BILBAO, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, ha afirmado que sería "una muy buena noticia" la posibilidad de reabrir "algunas tiendas o comercios", porque el sector, en el que "la mayoría son autónomos", está padeciendo "un tremendo sufrimiento".

En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, y recogida por Europa Press, Aburto ha asegurado que la gestión sanitaria en Euskadi está siendo "bastante buena", y ha destacado y agradecido "el esfuerzo y el trabajo" del personal del sistema sanitario vasco.

Así, ha señalado que el primer objetivo debe ser la salud de las personas y que, "según todos los expertos, la situación está mejorando poco a poco, por lo que, si se continua así, la próxima semana la situación será mejor que de hoy". En este sentido, ha considerado, "poco a poco, asumiendo las medidas y con responsabilidad, se podrían suavizar algunas medidas".

"Los niños van a poder salir un poco a la calle, bajo la responsabilidad de las familias, y, si en la medida de lo posible, fuéramos capaces de poder abrir algunas tiendas o comercios, sería una muy buena noticia, porque el comercio, en el que la mayoría son autónomos, está padeciendo un gran sufrimiento en todas sus áreas", ha reiterado.

Así, ha indicado que el Ayuntamiento de Bilbao ya está analizando las medidas a poner en marcha de cara al futuro tanto en el sector del comercio como en el de la hostelería, en colaboración con agentes de los sectores y el resto de partidos políticos.

BILBAO BBK LIVE Y ASTE NAGUSIA

Por otro lado, el alcalde de Bilbao ha asegurado que desconoce qué es lo que pasará con eventos como el festival Bilbao BBK Live, que se debe celebrar en julio, o con la Aste Nagusia, prevista para agosto, aunque ha considerado que será "muy complicado" que se celebren "como se conocen".

Así, según ha dicho, "cómo se va a saber qué va a pasar dentro de tres o cuatro meses con el Bilbao BBK Live o la Aste Nagusia, cuando aún no se sabe cómo va a ser la próxima semana, de qué manera van a salir los niños a la calle o si van a abrir o no algunas tiendas o comercios".

"Seguramente, la situación en la que vayamos a estar en esas fechas será mejor, por lo menos eso es lo que debemos pensar, pero va a ser muy complicado celebrar en esos momentos el Bilbao BBK Live o la Aste Nagusia como los conocemos", ha insistido.

Por ello, ha apostado por "analizar poco a poco" la situación en cada momento, y ha recordado que, aunque el Ayuntamiento de Bilbao no es organizador del festival musical, sino patrocinador, sí lo es de la Aste Nagusia, por lo que harán una reflexión junto a Bilboko Konpartsak sobre las fiestas de la capital vizcaína.

PRESUPUESTOS

Por otro lado, Juan Mari Aburto ha trasladado a la ciudadanía de Bilbao que la situación financiera de la villa es "buena", y que "hay remanentes para utilizarlos cuando se necesiten".

El alcalde de Bilbao ha asegurado que su prioridad son las personas, sobre todo las que están en riesgo de exclusión y los mayores, y, dentro de este colectivo, principalmente las personas mayores que viven solas.

En este sentido, ha destacado que, aunque la competencia es de la Diputación de Bizkaia, "a mi me preocupa la situación de las residencias", y ha asegurado que mantiene contacto tanto con la institución foral como con las residencias bilbaínas de la Misericordia y la de Conde Aresti, y que "la situación es bastante buena".

Asimismo, ha considerado que, en cuanto al desarrollo económico, "se deben mantener todos los proyectos". "Con algunos sucederá que se retrasarán, porque en estos momentos la prioridad no es hacer una obra pública, aunque sí creemos que la medida más conveniente para el desarrollo económico será mantener la obra pública. Puede que no podamos comenzar con una obra en septiembre, pero sí el año que viene", ha explicado.

SEGURIDAD

Por otra parte, Juan Mari Aburto ha destacado "el enorme esfuerzo" que está realizando la Policía Municipal de Bilbao para "dar seguridad a la sociedad y proteger la salud publica". "Para eso hay que cumplir las medidas establecidas, y, si no se cumplen, la policía debe estar en la calle para hacer que se cumplan", ha afirmado.

Asimismo, ha indicado que la Policía Municipal no ha recibido ninguna denuncia por supuesto abusos, en referencia a las imágenes de una detención de un joven y su madre en el barrio de San Francisco por parte de la Ertzaintza el pasado 29 de marzo, y ha señalado que, aunque "no son buenas imágenes, no se puede poner en duda la actuación y el trabajo de toda la Ertzaintza por un video".

"No son buenas imágenes, está claro, pero el Departamento de Seguridad ya ha tomado las medidas pertinentes y ha puesto en marcha una investigación interna para depurar las responsabilidades de ese acto", ha destacado.