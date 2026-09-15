Aburto destaca sus 12 años de gobierno "estable" de coalición y asegura que "la buena política merece la pena"

El alcalde de Bilbao, Juan Mari ABurto, interviene en el pleno del estado de la Villa. - AYUNTAMIENTO DE BILBAO

BILBAO, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, ha destacado de sus tres mandatos los 12 años de gobierno "estable" de coalición y ha asegurado que dejará su cargo "con algunas cicatrices como alcalde y como persona", pero con la "firme conciencia" de que "la buena política merece la pena".

En el último pleno del estado de la Villa de este mandato y también suyo como alcalde, Aburto ha dado cuenta de su gestión municipal, ha hecho balance de lo realizado y ha apuntado las prioridades para el resto de meses antes de las próximas elecciones, además de repasar el legado que dejarán sus mandatos.

Aburto ha señalado que el equipo de Gobierno que formaron en 2015 el PNV y el PSE, "sigue siendo el que en la actualidad lidera esta ciudad". "Serán 12 años de gobierno estable", ha destacado, para felicitar y mostrar su agradecimiento a todos los ediles que han formado estos años los equipos de Gobierno y asegurar que "sumamos fuerzas con un único objetivo, el de seguir mejorando la calidad de vida de los bilbainos y bilbainas".

"Parece simple, pero es lo más importante. Y siempre lo ha sido para nosotros. Y desde el primer minuto, con la mano tendida al resto de partidos, al resto de la sociedad bilbaina", ha asegurado, para afirmar que han sido "autocríticos como los que más" y han puesto por delante "la incansable defensa de los intereses de Bilbao y de su ciudadanía".

Bilbao, ha subrayado, "lo forman sus barrios y las personas que habitan en ellos" y ha advertido que "todavía tenemos frescas las heridas que ha sufrido esta ciudad con el urbanismo salvaje en el franquismo, con la violencia terrorista y con la lucha por los derechos sociales de tantos colectivos maltratados por ideologías fascistas y xenófobas".

Respecto a los "malos tiempos" vividos, ha recordado "aquella frase que nos advertía que 'si no se conoce nuestro pasado estaremos condenados a repetirlo'" y ha trasladado, "desde el convencimiento personal de que la política es útil, siempre que se haga desde la honestidad y la dedicación".

El alcalde ha mostrado su satisfacción ante las "buenas perspectivas de cumplimiento" del Plan de Mandato 2023-2027, ya que, "de las 80 iniciativas prioritarias para el año que viene, y situándonos ya, en el seguimiento de balance de mitad de este año, hay 11 actuaciones completadas (14% del total), 66 actuaciones en ejecución (82% del total) y tres actuaciones en diferentes situaciones de puesta en marcha (4%).

Por otro lado, ha destacado que el Ayuntamiento de Bilbao, en la lucha contra la exclusión social, concentra el 81,1% del gasto de Bizkaia (el 36,2% de toda la Comunidad Autónoma Vasca) y dispone del 79% de todas las plazas de Bizkaia.

Bilbao, ha remarcado, dispone de una red de servicios sociales que "supera las exigencias del Decreto Vasco de Cartera de Servicios Sociales o el Mapa de Servicios Sociales de Bizkaia". Así, ha destacado que en 2025 se realizó una inversión social de 208,94 euros por habitante, "cuando la media de las capitales de provincia en el Estado se situaba en 156,14 euros".

IMPLICACIÓN CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL

Sin embargo, ha dicho que Bilbao "no es una isla, pero tampoco puede serlo, ante este reto de presente y de futuro" y necesita "la ayuda e implicación de otras instituciones, en base cada una a sus competencias: el Gobierno español, el Gobierno vasco, la Diputación Foral y el resto de los municipios de Bizkaia".

En ese sentido, ha pedido ser "conscientes y consecuentes, solidarios y responsables" y ha solicitado que "cumplamos todos con nuestras competencias y con nuestras capacidades" porque "se está produciendo un desequilibrio en el Modelo de Cartera de los Servicios Sociales, tanto en los recursos como en las atenciones y en estos temas donde hay personas que sufren no vale mirar a otra parte o mirar solo a Bilbao, que 'siempre hace'". "Ayudar a quienes peor lo pasan, sufren o están en situación de riesgo es tarea de todos", ha advertido.

Por otro lado, se ha comprometido a movilizar vivienda vacía hacía el alquiler, "aprovechar plenamente el potencial de la educación y hacer de Bilbao una ciudad educadora" y ampliar el impacto de las políticas lingüísticas del Ayuntamiento en el sector privado, la comunidad migrante, en el tiempo libre y en la juventud, "consolidando la bolsa de ayudas al aprendizaje del euskera en 700.000 euros".

También ha destacado que todas las parcelas de la punta norte del Parque Tecnológico de Zorrozaurre tienen ya un proyecto "ambicioso y transformador a desarrollar" y ha asegurado que seguirán trabajando para ser sede del Mundial de Fútbol del 2030 y buscaran nuevas iniciativas de "talla internacional" para los próximos años.

En relación con la Hacienda municipal, ha adelantado que sus objetivos "seguirán siendo la estabilidad financiera y presupuestaria del Ayuntamiento" y entre los "hitos" en materia tributaria, ha destacado la Ordenanza reguladora del Impuesto sobre Estancias Turísticas y la nueva Tasa de Residuos, y ha recordado que, por segundo año consecutivo, Bilbao congelará sus tributos, al tiempo que ha adelantado que el equipo de gobierno hará un presupuesto 2027 "pensando en todos los retos que tiene esta ciudad".

El alcalde ha asegurado que la seguridad es "nuestra primera prioridad" y ha destacado que, ante años "donde la delincuencia ha ido creciendo, especialmente en los delitos de hurtos y robos, la eficacia policial ha crecido por encima de la delincuencia poniendo a disposición judicial cada vez a más delincuentes gracias a la implicación y gran profesionalidad de los cuerpos policiales". Por ello, cree necesario "poner énfasis en la reincidencia, aprovechando las últimas modificaciones normativas".

LEGADO

Como legado "positivo" que Aburto cree que va a dejar, ha destacado los pactos de Gobierno con el PSE y ha asegurado que, en política "la tranquilidad, la estabilidad, el trabajo en equipo y la buena relación entre diferentes no tiene precio".

También ha citado los acuerdos "con todos los grupos políticos" y una gestión económica que "se puede resumir en deuda O en tres mandatos y Remanentes de Tesorería de 58 millones de euros al cierre del 2014 a 114 millones de euros en septiembre de 2026".

Asimismo, ha destacado el impulso de la participación ciudadana "en todos los ámbitos" y ha señalado que en sus tres mandatos se ha reducido "en más de 9.300 las personas en desempleo, de 30.548 en mayo de 2015 a 21.169 en agosto de 2026, y contamos 37.000 personas más trabajando en empresas en Bilbao, unas 160.000 en 2015 y 197.714 en agosto de 2026".

LA "BUENA" POLÍTICA

Aburto ha señalado que "gobernar es tomar decisiones sin intención de perjudicar a nadie, solo con el interés de beneficiar a la gran mayoría" y ha asegurado que a los dos partidos que forman el equipo de gobierno, "con nuestros aciertos y errores, solo nos mueve el presente y el futuro de Bilbao".

Tras reiterar que "la buena política merece la pena siempre que sea en beneficio de la sociedad", ha animado a los concejales del equipo de gobierno y también a los de la oposición a "seguir trabajando y colaborando día a día para entregar un Bilbao mejor del que nos encontramos hace tres mandatos al siguiente alcalde de la Villa".

Por último, ha confiando en que le recuerden como "una buena persona" y ha advertido que "todo no vale". "Primero, principios y valores, y después, construir y trabajar en positivo por el bien común de todos", ha instado para asegurar que se llevará "la satisfacción por darlo todo y en todo momento por esta magnífica ciudad" y "orgulloso y contento, con algunas cicatrices como alcalde y como persona, pero, sin duda, con la firme conciencia de que la vida pública al servicio de la ciudadanía merece la pena".