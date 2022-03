Acusaciones confían en desmontar las "patrañas" del acusado por el doble asesinato de su exmujer y exsuegra en Vitoria

La Audiencia Provincial de Álava acoge la segunda jornada del doble crimen cometido el 20 de abril de 2018

VITORIA, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La abogada de la familia de Florentina y Maria José, las víctimas del doble asesinato cometido en el 20 de abril de 2018 en Vitoria-Gasteiz, y la acusación popular que ejerce la Asociación Clara Campoamor, confían en que la segunda jornada del juicio por este crimen, que se celebra en la Audiencia Provincial de Álava, ayude a desmontar las "patrañas" y "mentiras" con las que el exmarido de María José, acusado de matar a ambas mujeres, pretende atribuir sus actos a un "arrebato" que le impedía ser dueño de sus actos.

La Fiscalía pide para el procesado 50 años de cárcel por dos delitos de asesinato con alevosía, con los agravantes de parentesco y razones de género, y reclama que se le retire la patria potestad sobre los dos hijos que tuvo con su exmujer. Además, pide que indemnice a sus descendientes y a los familiares directos de las víctimas con 1.220.000 euros.

La acusación particular, por su parte, solicita 55 años de cárcel para el acusado, y la Asociación Clara Campoamor, personada como acusación popular, reclama 60 años de prisión.

En declaraciones a los periodistas a su llegada al Palacio de Justicia de Vitoria-Gasteiz, Cecilia Piris, la abogada de la familia de Florentina y María José, que ejerce la acusación particular, ha afirmado que en la primera sesión del juicio, el acusado recurrió a una "sarta de patrañas" para tratar de diluir su responsabilidad.

UN CRIMEN "PLANIFICADO"

Piris ha atribuido la posición mantenida por el acusado a una estrategia "diseñada en el último momento para intentar convencernos de que fue víctima de un arrebato". No obstante, ha afirmado que esto no es compatible con los "hechos objetivos", que indican que el exmarido de María José "planificó e incluso ensayó" el asesinato "con anterioridad".

La abogada ha mostrado su confianza en que los testimonios que prestarán este martes las amigas de María José y otros testigos contribuyan a demostrar que el acusado "era una persona mezquina, ruin, que no se hacía cargo de sus hijos, que no colaboraba en casa, que no supo aceptar el divorcio, que acosaba a su mujer y que manipulaba a los niños y los instrumentalizaba" para controlar a su mujer a través de ellos.

"INTENCIÓN DE HACER EL MAL"

También está previsto que testifique la portera del inmueble de la vivienda en la que se produjo el doble crimen. Piris ha explicado que esta persona vio al acusado "pasar por delante del portal, desandar lo andado, aprovechar una puerta abierta para entrar en el ascensor, y pensárselo unos segundos antes de tocar la tecla del octavo piso". Todo ello, según ha dicho, "indica claramente" que el acusado "iba con la intención de hacer mal".

En una línea similar, Jose Miguel Fernández, abogado de la Asociación Clara Campoamor, que ejerce la acusación popular, ha afirmado que la sesión inaugural del juicio demostró que el exmarido de María José es una persona "perfectamente cabal" y que "no se arrepiente ni tiene respeto por las víctimas".

A su juicio, los testigos que comparecerán este martes ante la Audiencia Provincial de Álava desmontarán la "coartada" del acusado, que argumenta que acudió a la vivienda "porque había quedado para recoger unos papeles porque tenía que hacer la declaración de la renta". "Es una mentira, y creo que lo vamos a demostrar", ha manifestado el letrado.