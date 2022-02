El acusado de matar a su exmujer y exsuegra en Vitoria: "Se me fue un poco la olla y saqué el cuchillo"

Le piden entre 50 y 60 años de cárcel como autor de dos delitos de asesinato con alevosía con agravantes de parentesco y de género

VITORIA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El acusado de matar a puñaladas a su exmujer y a su exsuegra el 20 de abril de 2018 en el barrio Lakua-Arriaga de Vitoria ha afirmado que el día de los asesinatos llevaba un cuchillo "para hacerse daño" pero que cuando llegó al domicilio de su exmujer y tras discutir con ambas mujeres se le "fue un poco la olla, sacó el cuchillo", y "pasó lo que no tenía que haber pasado".

La Audiencia Provincial de Álava ha iniciado este lunes el juicio contra el acusado para el que la Fiscalía pide 50 años de cárcel como autor de dos delitos de asesinato con alevosía con los agravantes de parentesco y razones de género, y reclama que se le quite la patria potestad sobre los dos hijos que tuvo con su exmujer y los indemnice a ellos y a los familiares directos de las víctimas con 1.220.000 euros.

La acusación particular, por su parte, solicita 55 años de cárcel para el acusado y la Asociación Clara Campoamor, personada como acusación popular, 60 años de prisión.

En su declaración, el procesado solo ha querido contestar a las preguntas de su abogado y ha asegurado que "jamás" tuvo intención de matar a su exmujer y exsuegra. Según ha indicado, cuando el día del suceso se acercó a la casa de su exmujer, quería recoger unos documentos.

Tras confirmar que llevaba consigo un cuchillo que solía utilizar para comer en el trabajo porque "pensaba hacerse daño", ya que se encontraba de baja por depresión, ha señalado que, al llegar a la puerta de la vivienda, se encontró con las dos mujeres con las que discutió y ha asegurado que ambas le empujaron.

Según ha confirmado, las persiguió por las escaleras al piso inferior donde "pasó lo que no tenía que haber pasado". "Se me fue un poco la olla y saqué el cuchillo", ha afirmado antes de asegurar que ambas se defendieron y que no recordaba el número de puñaladas que asestó a ambas mujeres.

