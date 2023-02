Aedip llama a la solidaridad para lograr 10.000 donantes de plasma en Euskadi: "Es donar vida"

Afirma que los pacientes con inmunodeficiencias dependen exclusivamente de la donación de plasma para sus tratamientos y no tienen "plan B"



BILBAO, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Déficits Inmunitarios Primarios (Aedip) ha llamado a la solidaridad de los vascos para poder alcanzar el objetivo de conseguir en Euskadi 10.000 donantes de plasma y ha asegurado que supone "donar vida" a las personas con inmunodeficiencias que no tienen "plan B" porque su tratamiento depende únicamente de este componente de la sangre.

En declaraciones a Europa Press, el presidente de Aedip, Carlos Jiménez Contreras, y el delegado territorial de la asociación en el País Vasco, Imanol García Olaskoaga, han advertido de la situación que viven estos pacientes y de la importancia que tiene seguir aumentando las donaciones de plasma.

Según han manifestado, en el caso de las inmunodeficiencias no hay "sustitución terapéutica" y dependen del plasma porque "no hay otro medicamento" que puedan usar para su tratamiento.

"Como no puede haber una fabricación química, dependemos de las donaciones por eso es tan importante, no hay repuesto, no hay plan B, otras enfermedades ya tienen posibilidad de otros medicamentos procedentes de hemoderivados pero en las inmunodeficiencias, no. Si no hay donaciones, no hay gammaglobulina y no hay tratamiento", han advertido desde este asociación centrada en dar atención a pacientes con inmunodeficiencias primarias, que están causadas por un déficit del sistema inmune, que no funciona correctamente.

El presidente de Aedip ha señalado que la pandemia "impactó de forma importante" porque bajaron las donaciones habituales de plasma en el conjunto de España y también en Euskadi, aunque sí subieron las plasmaféresis de pacientes Covid porque se vio que era "una posibilidad de curación" ante el coronavirus.

"En la pandemia muchos pacientes tuvieron que suspender tratamiento porque había escasez de plasma y había que priorizar y racionalizar. Esa situación ha hecho evidente que estábamos en precariedad total y, por eso, ahora se determina como algo estratégico intentar lograr niveles de suficiencias mas altos para no depender de otros países y factores", ha apuntado.

PLAN ESTRÁTEGICO

Desde la asociación se ha recordado que se importa el 60% del plasma de otros países, principalmente, EEUU, si bien se ha producido un cambio importante con la puesta en marcha del Plan Estratégico para la Suficiencia de Plasma en España.

En este sentido, se han congratulado de que "por fin el Ministerio de Sanidad esté tomando medidas y esté involucrando a todos los centros de transfusión", también al de Euskadi. "Estamos en un cambio de paradigma, decíamos que no se le daba la importancia que se debía a este tema y que el ministerio hiciera público este Plan es muy importante", ha asegurado.

Carlos Jiménez Contreras ha precisado que el pasado año subieron un 21% las donaciones de ese componente, tanto en el conjunto del Estado como en el País Vasco, y, con la puesta en marcha de este plan, se muestran optimistas porque tendrá "efecto y hay margen para mejorar".

Los representantes de Aedip han manifestado que, por su parte, Osakidetza, también ha impulsado una campaña para tratar de aumentar las donaciones de plasma en el País Vasco y "el propio centro de Transfusiones de Euskadi apunta a que se necesitarían 10.000 donantes de plasma".

Según han indicado, es el número que se han marcado como un objetivo para "llegar a unos niveles de suficiencia correctos" en Euskadi, mientras que en el conjunto de España la cifra sería 200.000.

Han asegurado que para la asociación es "la prioridad número 1" aumentar el número de donaciones y han insistido en mostrar su satisfacción porque "ahora sí" hayan encontrado "comprensión" a sus reivindicaciones. "No podíamos seguir con importaciones masivas desde EEUU y depender de factores geopolíticos o de otros que no sean meramente sanitarios para poder vivir", han destacado.

El delegado territorial de la asociación en el País Vasco, Imanol García Olaskoaga, ha señalado que Euskadi destaca por su nivel de donación de órganos o de sangre y lo que se pretende conseguir es "algo parecido" en la donación de plasma y que, tanto el País Vasco como toda España, se conviertan en "referentes". "Osakidetza tiene medios para conseguirlo", ha dicho el representante de Aedip, apelando a la solidaridad de los vascos.

Tras apuntar que Euskadi tiene "un papel activo" en ese plan estratégico nacional, los responsables de Aedip han subrayado que el País Vasco está "trabajando muy fuerte" con su propia campaña para aumentar las donaciones y los donantes.

"Osakidetza nos dice que la donación de plasma es estratégica y que conseguir la suficiencia es un objetivo prioritario, no se puede alcanzar en meses pero hay que trabajar para conseguirlo y se están planificando algunas colectas de plasmas en Azkoitia y Arrasate, que serán las primeras, pero habrá más", han añadido.

En la actualidad, según han explicado, se puede donar plasma en el hospital de Galdakao, en Durango, Vitoria y San Sebastián y también en el centro de salud de Bombero Etxaniz de la capital vizcaína, "que se acaba de abrir como nuevo centro de donación de plasma".

Imanol García Olaskoaga ha manifestado que, para aumentar las donantes, es importante incrementar las horas durante las que se puede realizar la plasmaféresis, así como los puntos de donación. En este sentido, han subrayado que, en algunas comunidades autónomas, están empezando a funcionar autobuses de donación de sangre con máquinas de plasmaféresis.

Junto a ello, consideran clave insistir en la información y concienciación a la sociedad. "Es necesaria una mayor concienciación, si a la sociedad le mueves y le muestras la necesidad que tiene un colectivo del plasma porque no se dispone de otro medicamento, el número de donantes va a aumentar", ha subrayado.

Por su parte, Carlos Jiménez Contreras ha agregado que no se trata de una sola medida sino de impulsar "muchas acciones" para lograr incrementar las donaciones.

"Hay que concienciar a la gente de que, gracias a su acto de donar, puede salvar vidas, el donante lo que hace al donar plasma esta donando vida, sí o sí. Es muy importante esta concienciación porque no hay plan B, no podemos fabricarlo con componentes químicos", ha insistido.

Por último, han señalado que, además de salvar vidas, ayuda a mejorarlas porque una persona con este tratamiento "puede hacer una vida prácticamente normal y, si no, estaría continuamente en el hospital".