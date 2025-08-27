Afecciones al tráfico y al transporte público por el asfaltado de la rotonda de Las Arenas en Vitoria-Gasteiz

Los trabajos en Micaela Portilla también ocasionan cortes y modificaciones en Tuvisa

VITORIA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El asfaltado de la rotonda de Las Arenas-Zurrupitieta en Vitoria-Gasteiz está causando restricciones al tráfico durante esta semana en la zona, dentro de unos trabajos que se prevén finalicen este próximo domingo 31 de agosto.

En concreto, suponen el corte total de la glorieta, lo que afecta a la entrada y salida del polígono de Júndiz, por lo que durante estos días deberán realizarse desde la A-1 y la N-102.

Asimismo, desde este miércoles y hasta el viernes, hay también modificaciones en las líneas 5B y 5C de Tuvisa. Se anulan, así, las paradas de Avenida Los Huetos con Mercedes y Azucarera, Los Huetos/Mayoristas, Lermandabidea/Lanzadera y Ariñez, por lo que las personas usuarias del entorno de Avenida Los Huetos tienen que utilizar los servicios de la línea L5A de Asteguieta, y los del entorno de Ariñez, deberán desplazarse a la parada de Paduleta/Mendigorritxu.

Por su parte, los servicios a Júndiz (línea verde), desde Bremen/Dusseldorf van directamente al polígono realizando el recorrido al revés, con la primera parada en Paduleta/Mendigorritxu y así hasta Lermandabidea/Ortuoste.

El servicio desde Júndiz (línea naranja) sale desde Lermandabidea/Ortuoste en las horas marcadas en agosto (6:05, 7:05, 8:05, 13:35, 14:05, 15:05, 15:35, 17:35, 18:05, 19:05, 19:35 y 22:05) y seguirá el recorrido inverso por Lermandabidea/Zuazobidea, Lermandabidea/Jundiz, hasta Paduleta Mendigorritxu, para ir directamente a Bremen 15.

Para acceder a la fábrica de Mercedes los vehículos pueden llegar desde la calle Las Arenas que quedará en fondo de saco. Además de este asfaltado, el Ayuntamiento está llevando a cabo los trabajos en las calles Gorbea y Micaela Portilla, que finalizarán el 29 de agosto.

CORTES

La reparación del firme de las calles Gorbea y Micaela Portilla, entre Luis Heintz y Avenida Gasteiz, acarrean también afecciones al tráfico en ambas vías y en las calles de Aranzabal hasta este viernes. El Consistorio ha advertido que, además de a los cortes de circulación, los conductores tienen que estar atentos a los desvíos y los usuarios de los autobuses urbanos a las paradas inhabilitadas por las obras.

Así, debido al cierre de Micaela Portilla y Gorbea, esta semana están fuera de servicio paradas de autobuses de las líneas Circular (L1), Lakua-Mariturri (L4), Zabalgana-Arkaiate (L6) y Aldaia-Larrein (L10) de Tuvisa.

De esta manera, están fuera de servicio las paradas de Micaela Portilla, que afectan a los autobuses de las líneas 1, 4, 6 y 10; Teodoro Dublang 49, que afecta a la línea 1: Teodoro Dublang/Bustinzuri, que también afecta a los urbanos de la línea 1 y Adriano VI-Bustinzuri, también con afección para las personas usuarias de la línea 1, al igual que la marquesina de Adriano VI, 17.

Los trabajos de asfaltado se desarrollan en cuatro fases. Este miércoles las obras ocupan el carril izquierdo de Micaela Portilla entre Bizenta Mogel y Avenida Gasteiz, y se prohíbe el giro hacia Portal de Castilla desde Lascaray.

Los dos próximos días habrá ocupaciones puntuales, sin cortes en las zonas asfaltadas, para trabajos de pintura y señalización. Además, entre el 28 y 31 de agosto, se asfaltará la rotonda de la calles Las Arenas.