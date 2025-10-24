Agrupaciones de Alemania, Japón, Lituania y Getxo actuarán en la 44 edición de la Semana Coral de Getxo

BILBAO 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La 44 edición de la Semana Coral de Getxo se celebrará del 30 de octubre al 2 de noviembre y reunirá a grupos de Alemania, Japón, Lituania y Getxo. Todas las sesiones serán a las 19.30 horas en Muxikebarri, y las entradas ya están a la venta en los comercios habituales de la Casa de Cultura de Getxo.

Getxo Kultura ha informado en un comunicado de que, como es habitual, la Semana Coral estará presidida por la "diversidad de voces y repertorios" y el público podrá escuchar composiciones clásicas, contemporáneas, populares y música religiosa, entre otras.

La organización ha destacado "la calidad" de los grupos invitados internacionales, todos ellos participantes en el Certamen Coral de Tolosa.

Así, el coro alemán de voces masculinas Sonat Vox, creado en 2015 por el director Justus Merkel, comenzará el festival el 30 de octubre, y al día siguiente, 31 de octubre, será el turno del coro japonés Yumecan, que cuenta con 60 miembros de todas las edades y que conduce el director y compositor Naoto Aizawa.

Uno de los "momentos más esperado" de esta edición llegará el 1 de noviembre, cuando el coro Lilura de Getxo celebre sus 25 años de trayectoria con un concierto especial titulado 'Con nombre de mujer'.

En el programa, el grupo, que reúne a 40 cantantes femeninas bajo la dirección de Mariasun Yanguas, interpretará canciones de muchos estilos y géneros, como música tradicional vasca, bilbainadas y arreglos de temas de pop, folk y clásico.

Junto al coro Lilura actuarán en el concierto otros dos grupos de Getxo, Biotz Alai y Eskuz Esku, dirigidos por Xabier Méndez y Mariasun Yanguas, respectivamente.

Por último, el coro juvenil letón Balsis será el encargado de ofrecer el 44 Festival de Getxo. La última sesión de la Semana Coral, el 2 de noviembre, será bajo la dirección de Ints Teterovskis.