Álava impulsa la formación e inclusión laboral de la comunidad gitana en un convenio con la Fundación Secretariado

Archivo - Reunión entre represantes de la Fundación Secretariado Gitano y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz - FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO - Archivo

Destina 30.000 euros para financiar el programa 'Acceder'

VITORIA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Empleo, Comercio y Turismo de la Diputación Foral de Álava va a impulsar la orientación, la formación y la empleabilidad de personas vulnerables de la comunidad gitana, a través de la financiación de un nuevo programa adaptado a la realidad sociocultural de este colectivo.

En un comunicado, ha explicado que el programa 'Acceder', que gestiona la Fundación Secretariado Gitano, se enmarca en la estrategia foral de empleo dirigida a grupos con especiales dificultades de inserción laboral.

El Consejo de Gobierno Foral ha aprobado el convenio entre la Diputación Foral de Álava y la Fundación Secretariado Gitano que compromete a financiar con 30.000 euros este proyecto de inserción social y laboral, que cuenta también con la participación del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y tiene una importante financiación de fondos europeos.

El programa 'Acceder' utiliza una metodología basada en una intervención integral con las personas desempleadas -intervención individual, intervención en el entorno inmediato e intervención en el mercado de trabajo- y desarrolla diversas acciones de difusión del servicio y de los recursos que ofrece entre las personas desempleadas y personas vulnerables de la comunidad gitana.

Además, efectúa un diagnóstico y evaluación que permitan la definición del perfil personal y profesional y el diseño del itinerario sociolaboral completo; así como acciones de activación y motivación hacia el mercado laboral y el retorno educativo si es necesario y el mantenimiento en el sistema educativo.

Por otra parte, posibilita acciones de orientación laboral y acompañamiento a la búsqueda de empleo y actividades formativas para dar respuesta adaptada a las necesidades de las personas con las que trabajan de acuerdo con las demandas del mercado laboral del entorno.

Por último, el programa ofrece un servicio de prospección que desarrollará trabajos de prospección de mercados, información, asesoramiento y activación para el emprendimiento.

INCLUSIÓN SOCIAL

Este proyecto está financiado por la Diputación Foral de Álava, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y cuenta, además, con aportación de fondos europeos.

Concretamente, participa en los programas 'FSE+' de Inclusión Social, Garantía Infantil y Lucha contra la Pobreza y el 'Programa FSE+ de Empleo Juvenil', dirigidos a mayores de 30 años con dificultades para acceder al empleo con baja cualificación y jóvenes de 16 a 30 años en desempleo o que han abandonado prematuramente sus estudios.