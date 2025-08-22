Alavabus supera 1,2 millones de viajeros para crecer un 13% en el primer semestre de este año

Un total de 8.500 alaveses utilizan la tarjeta BAT personalizada y acceden al sistema de descuento progresivo

VITORIA, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El número de viajeros de las líneas forales de transporte interurbano por carretera de Alavabus ha aumentado durante el primer semestre de 2025 una media del 13,4% en relación con el mismo periodo del año pasado, periodo en el que más de 1,2 millones de personas han utilizado este servicio público, tras el progresivo incremento de la oferta de servicio en las diferentes concesiones.

En un comunicado, el diputado foral de Movilidad Sostenible e Infraestructuras Viarias, Jon Nogales, ha realizado un balance "muy positivo" de estos datos, teniendo en cuenta que 2024 "fue un año de récord histórico de viajeros".

Nogales ha agradecido "la confianza de alaveses" y ha atribuido este incremento a "la estrategia de mejora continua desarrollada durante los últimos años para ofrecer un servicio público de calidad con más expediciones y frecuencias, y unos precios atractivos".

Además, ha resaltado que el crecimiento del número de personas usuarias es "un aval al sistema de descuento progresivo implantado hace un año y medio con bonificaciones en el precio del billete de hasta el 67% en función del número de viajes realizados al mes".

"Este sistema, basado en la tarjeta BAT personalizada, está teniendo una gran aceptación y, de hecho, más de un tercio de los viajes realizados en Alavabus se beneficia de estas bonificaciones", ha añadido.

Al respecto, ha especificado que cerca de 8.500 alaveses utilizan ya la tarjeta BAT personalizada para beneficiarse de los descuentos progresivos tanto en Alavabus y el Transporte Comarcal, lo que supone un 21% más que a principios de año.

Un total de 1.250.466 viajeros han utilizado durante el primer semestre de este año 2025 las veinte líneas de Alavabus que conectan Vitoria-Gasteiz con las diferentes comarcas alavesas y localidades de provincias limítrofes, incluidas las dos líneas de largo recorrido Bilbao-Logroño y Bilbao-Pamplona que gestiona la Diputación Foral de Álava, lo que representa un 13,4% más que en el primer semestre de 2024.

Todas las concesiones que agrupan estas veinte líneas comparten una evolución ascendente en el primer semestre del año. La concesión de Rioja Alavesa, que integra las líneas que conectan la ciudad de Vitoria-Gasteiz con los pueblos de esta comarca y varios núcleos de Montaña Alavesa como Peñacerrada y Lagrán, así como con localidades como Logroño y Haro, sobresale sobre las demás con un aumento del 22%.

AUMENTO DE LA DEMANDA

El resto de las concesiones de Alavabus registra también un crecimiento de la demanda. La concesión de Ayala mejora en casi un 14% los datos de los seis primeros meses de 2024; mientras que las concesiones de Álava Central y Vitoria-Gasteiz/Miranda/Durango lo hacen en más del 12%. También crece las personas usuarias en las líneas no subvencionadas de largo recorrido Bilbao-Logroño (+7%) y Bilbao-Pamplona (+11%).

"Las líneas subvencionadas que registran mayores incrementos de usos son aquellas ligadas a la movilidad obligada, es decir, aquellas utilizadas de forma diaria por alaveses para sus desplazamientos a sus centros de trabajo o estudios", ha indicado el diputado foral.

Nogales ha destacado que el importante aumento de la demanda de Alavabus durante el primer semestre de 2025 tiene lugar, además, sobre "las cifras récord de 2024" y ha considerado que esta positiva evolución demuestra que "el transporte público es una alternativa real y eficaz al vehículo privado siempre que responde a las necesidades de movilidad de la ciudadanía y lo hace, además, a unas tarifas competitivas".

Por otra parte, el servicio Transporte Comarcal que conecta los pequeños núcleos rurales de Álava con sus poblaciones de referencia ha experimentado también en la primera mitad del año una evolución positiva.

Así, un total de 47.210 alaveses han utilizado entre los meses de enero y junio las 28 líneas de Transporte Comarcal, lo que supone un incremento del 3,6% en relación con el mismo periodo de 2024, año que se cerró con un récord histórico de viajeros en el Transporte Comarcal.

"Vamos a seguir trabajando para consolidar e implementar mejoras en el servicio de transporte público foral que ofrecemos a los alaveses, con el objetivo de seguir dando pasos en la reorientación de la movilidad en el Territorio hacia el uso de modos de transporte más sostenibles", ha manifestado Nogales.