Alberdi muestra en 'El lugar de la otra' la necesidad de las mujeres de "mirarnos unas a otras para crecer"

Plantea su primera ficción como un "documental de época" que recupera el caso real de la escritora homicida María Carolina Geel



SAN SEBASTIÁN, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La cineasta chilena Maite Alberdi ha presentado en Sección Oficial del 72 Festival de Cine de San Sebastián su película 'El lugar de la otra', en la que reivindica la necesidad de las mujeres de mirarse "unas a otras para crecer".

'En el lugar de la otra' se basa en hechos reales, el asesinato en 1955 por parte de la escritora María Carolina Geel de su amante, para contar la historia de Mercedes, una secretaria judicial cautivada por el caso y la "libertad" que representa esa "habitación propia" de Geel, una mujer que incluso en prisión escribe el libro 'Cárcel de mujeres', según ha explicado la cineasta acompañada de las actrices protagonistas Francisca Lewin y Elisa Zulueta.

La cineasta chilena, ganadora del Premio a la Mejor Película Europea en el Festival donostiarra en 2020 por 'El agente topo', se pasa del documental a la ficción con este trabajo. "Me gustó la idea de hacer la película, recibí la propuesta de Netflix y Fábula, y el libro 'Las homicidas' de Alia Trabucco, que recoge cuatro casos de mujeres homicidas indultadas, entre ellos del de Geel, y que "plantea la tesis de que las mujeres eran perdonadas porque condenarlas era visibilizarlas" algo impensable en otras épocas.

Además, ha añadido que esta película "tiene mucho de documental" porque recoge "testimonios reales y documentos". "Fue como hacer un documental de época", ha confesado, ya que hubo que "hacerse cargo de una época y sus personajes también".

Alberdi ha explicado que 'El lugar de la otra' no es un filme "sobre un crimen", sino "sobre la búsqueda de un cuarto propio y los espacios personales que queremos encontrar". A ello, ha añadido que le fascinó "la libertad" de Geel y ha señalado que las mujeres "siempre" buscan sus "espacios de libertad, creativos y de silencios" en el trabajo, en casa, etc.

La cineasta ha apuntado que "todo está en la mirada" y en esta película "todo son mujeres que se miran", porque "necesitamos tener otros modelos que mirar y con los que compartir experiencias". "Necesitamos mirarnos unas a otras para crecer", ha sostenido.

Por otro lado, ha afirmado que ha sido "un gran desafío" realizar una película de época en Chile, donde "se conserva poco el patrimonio" y, además, es una país "sísmico", como ha recordado Zulueta. En todo caso, ha indicado que lo realmente complejo para ella era "por qué y cómo contar hoy una historia de época". "Me dejaron hacer una película donde los géneros coexisten, como en la vida. Para mí eso es el realismo", ha reflexionado la cineasta.

Así, ha apuntado que 'En el lugar de la otra' tiene "destellos de todo y esa es su verdad". La película se estrenará en los cines de Chile próximamente, además de en Netflix, y "ojalá" en las salas españolas también, ha apostillado Alberdi.

Preguntada por sus próximos trabajos, ha reconocido que no puede contar mucho pero esta película le "regaló la experiencia de contar nuevas formas" y rodará "mezclando cosas" porque "los géneros pueden cruzarse".

"NO EXISTE"

Por su parte Zulueta ha señalado que preparar el personaje de Mercedes, esa secretaria judicial a la que "nadie ve, que no existe, aunque sostiene todos los lugares que habita" fue "muy difícil". "Me ayudó mucho el trabajo de documentalista de Maite, que no acepta la toma hasta que es verdad", ha subrayado.

Asimismo, la intérprete ha confesado que pasó todo el rodaje en "un estado de concentración del cien por cien, pero con muy poca energía" como para que tampoco se le viese, "sin ninguna vibración" y sin teléfono móvil, lo que le ayudó "mucho".

Lewin también ha señalado que se sirvió del "magnífico" trabajo de investigación realizado por el equipo, aunque todo el material disponible era lo que otros decían sobre Geel, por lo que había que mantener su misterio.