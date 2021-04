Aburto será intervenido la próxima semana de un pequeño tumor en el duodeno

BILBAO, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, tendrá que ser intervenido quirúrgicamente la próxima semana de un pequeño tumor en el duodeno, en el intestino delgado, según ha informado el regidor bilbaíno a través de las redes sociales.

En el 'Día Mundial de la Salud', Aburto ha publicado un mensaje en redes sociales en el que anuncia que hace ya unas semanas, en una revisión rutinaria de control, le detectaron un pequeño tumor en el duodeno, el mismo que tuvo hace 13 años y que se le reprodujo hace siete.

Tras reconocer que ha sido "un golpe duro", señala que no ha dejado "ni un momento" sus responsabilidades como alcalde. "Estoy bien, nervioso, pero hay que intervenir y quitarlo cuanto antes. Y así será la semana que viene", explica

Juan Mari Aburto asegura que está "fuerte y muy arropado por mi gente, siempre la más cercana". "Estoy en las mejores manos, en las de los profesionales de la Sanidad Pública Vasca", añade.

El alcalde indica que deja el Ayuntamiento "temporalmente" y explica que han organizado las tareas "en el gran equipo que me acompaña a diario, para que mantenga nuestro liderazgo como una gran ciudad".

"Yo, en cuanto me dejen los médicos, volveré a estar pendiente de todo, primero con el móvil, y después con las nuevas tecnologías, hasta que me pueda incorporar por completo", anuncia.

Aburto da las gracias "por anticipado" a "cuantos os habéis preocupado y os preocupareis por mi salud, por darme ánimos y por estar siempre cerca de vuestro amigo y compañero Juan Mari Aburto, pero sin duda y con mucho orgullo, de vuestro alcalde, el alcalde de Bilbao".

Por último, pide a los bilbaínos que se cuiden "mucho" y que atiendan a las autoridades sanitarias, y anima al Athletic recordando al club bilbaíno que "me debéis" una Copa.