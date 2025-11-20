Alertan de nevadas a 500 metros este jueves y viernes en Euskadi

Archivo - Sillas apiladas cubiertas de nieve tras una intensa nevada en Vitoria (archivo) - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

BILBAO 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Departamento vasco de Seguridad mantiene activado hasta la medianoche de este viernes, día 21, el Aviso Amarillo por nevadas en el interior, ya que la cota de nieve bajará hasta los 500-700 metros al final del día de hoy, para estar en torno a 400-500 metros de madrugada y subir hasta los 700-800 metros al final de la jornada de mañana.

Según ha informado Euskalmet, hoy se esperan chubascos débiles a moderados, muy abundantes en la vertiente cantábrica, con probabilidad de tormentas y granizo en la vertiente cantábrica durante la segunda mitad del día.

Además, está activado el Aviso Amarillo por precipitaciones persistentes en la vertiente cantábrica, dado que se pueden acumular más de 60 l/m2 en 24 horas en puntos de la vertiente cantábrica.

Para este viernes, día 21, se prevén chubascos débiles a moderados, sobre todo en la vertiente cantábrica, donde serán muy abundantes, tendiendo a remitir al final del día. Habrá probabilidad de tormentas y granizo en la vertiente cantábrica durante la primera mitad del día.

El Aviso Amarillo por precipitaciones persistentes en la vertiente cantábrica estará activado hasta el mediodía de mañana, ya que se pueden acumular más de 60 l/m2 en 24 horas en puntos de la vertiente cantábrica.