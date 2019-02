Álvarez (UGT) no ve "para nada" necesario convocar elecciones y aconseja al PSOE "mirar a los que representa"

Publicado 11/02/2019 15:28:42 CET

Dice que a la derecha le cuesta "mucho" aceptar que gobierne la izquierda y "los salvapatrias" solo generan "más tensión"

BILBAO, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la UGT, Pepe Álvarez, ha considerado que "para nada" es necesario que se convoquen elecciones generales ya que "esta legislatura no se puede saldar sin desmontar una parte importante de las reformas del PP" y ha aconsejado al PSOE que se "ponga las pilas" y "mire a la gente que representa".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Álvarez ha señalado asimismo que no participó en la manifestación de este domingo en Madrid organizada por PP, Ciudadanos y Vox bajo el lema 'Por una España unida, elecciones ya', una movilización de unos partidos "que quieren gobernar" y que "la ciudadanía lo ha entendido así".

A su juicio, se ha tratado de una movilización "importante, pero en todo caso lejos de lo que alguien podría pensar que era la necesidad de salvar a la patria". "Los salvapatrias en este país siempre han aparecido, pero seguramente lo que hacen es en todo caso liarla más y generar más tensión", ha advertido.

En este contexto, ha considerado que a la derecha le cuesta "mucho" aceptar que la izquierda gobierne y ha subrayado que a los líderes de PP, Ciudadanos y Vox solo les "oye hablar de banderas" cuando lo que tiene importancia es lo que va a suceder con las personas en desempleo o si se van a mejorar los servicios de salud o educación.

"Lo demás está bien para una parte del público pero me parece estéril para el país que desde los sindicatos queremos construir", ha añadido, al tiempo que ha considerado que "para nada" es necesario que se convoquen elecciones generales ya que "esta legislatura no se puede saldar sin desmontar una parte importante de las reformas del PP".

Asimismo, ha aconsejado al Ejecutivo del PSOE "que se ponga las pilas y "mire a la gente que representa" porque los partidos que le llevaron a ganar la moción de censura "tienen un compromiso con las clases populares y su programa electoral".

En este contexto, ha valorado que los sindicatos tienen "acuerdos prácticamente cerrados" con el Gobierno sobre reforma laboral, la prevalencia del convenio del sector sobre el de empresa, el control horario o la ultraactividad de los convenios.

"Hay otro acuerdo, prácticamente cerrado, que tiene que ver con la derogación de la reforma de las pensiones del Gobierno de Rajoy y restaurar definitivamente por ley la renovación automática de las pensiones y hacer desaparecer el factor de sostenibilidad", ha expresado. Por ello, ha advertido de que a la Patronal le vendría "muy bien" unas elecciones para "no empezar a desmontar la reforma laboral".

DERECHOS DE LA MUJER

Por otro lado, ha alertado de un "cierto retroceso en relación con los derechos de la mujer" y ha considerado que la aparición de Vox con "un discurso sin complejos, machista", debe ser contrarrestado y "ponerle freno".

Por lo que respecta a la propuesta del líder del PP, Pablo Casado, de derogar la actual ley del aborto, que aprobó en 2010 el Ejecutivo socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, y regresar a la que vio la luz en 1985 para apoyar la financiación de las pensiones, Álvarez ha señalado que es "surrealista" unir la ley del aborto con las pensiones.

"No es que no me parezca razonable es que me parece xenófobo. ¿Quiere decir que situamos la supremacía de una raza sobre otra? El problema no es de niños porque tenemos las fronteras de nuestro país que quieren venir a trabajar. Situar a la mujer como una máquina de reproducir es insoportable", ha valorado, al tiempo que ha apostado por "generar los instrumentos sociales necesarios para que no haya que abortar por razones económicas".

'PROCÉS'

Por lo que respecta al inicio, este martes, del juicio en el Tribunal Supremo a los políticos catalanes vinculados por el 'Procés', el líder sindical ha afirmado que se trata de un juicio en el que el Supremo "debe ser consciente de que lo mira toda España y el entorno europeo", por lo que deberá ser "un ejemplo de transparencia informativa y garantías para los procesados".

"Me parece que el que estas personas estén en prisión es un acto cruel e innecesario porque podrían estar en su casa o en un hotel preparando el juicio. Han dado pruebas evidentes de que no han querido irse y las tipificaciones que se hacen difícilmente son asumibles con lo que dice el Código Penal", ha argumentado.

Por último, ha considerado que "no hubo violencia", por lo que recurrir a la tipificación de rebelión "no es muy razonable", una cuestión que catedráticos de derecho "ya han manifestado con anterioridad".