Amara Berri de San Sebastián contará con 144 nuevas plazas de aparcamiento para residentes en las próximas semanas

SAN SEBASTIÁN 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La zona de Amara Berri de San Sebastián contará con 144 nuevas plazas de aparcamiento exclusivas para residentes en las próximas semanas. Esta actuación está ligada a la reordenación del paseo de Errondo, según ha informado el Ayuntamiento de la capital guipuzcoana en un comunicado.

El Consistorio ha comenzado esta semana el pintado de 144 plazas para aparcamiento exclusivo de residentes del Sector 5-1 (Amara Berri), concretamente en la calle Ferrerías (77 plazas) y bajo tableros de Carlos I (67 plazas).

Además de señalizar la zona como aparcamiento exclusivo para residentes, se van a crear también nuevas reservas para motos y se van a reorganizar las plazas públicas de estas calles destinadas a personas con movilidad reducida.

Los trabajos de pintado comenzaron este pasado lunes en el aparcamiento bajo tableros de Carlos I, y se prolongarán durante las próximas semanas (en función de las condiciones meteorológicas), ya que se van a realizar por fases para "minimizar las afecciones".

Esta actuación se enmarca dentro de la reordenación del espacio de aparcamiento en superficie en el entorno del paseo de Errondo, donde se están creando 45 nuevas plazas de aparcamiento OTA en línea junto a la mediana del paseo (entre Aita Donostia y Carlos I) que en los días de evento en el estadio de Anoeta se habilitarán como parking de motos (220 plazas).

Para ello, se eliminará uno de los carriles de circulación y se realizará una intervención que posibilite crear una pequeña acera junto a la mediana, que permita abandonar la zona con seguridad a quienes aparquen en dicho lugar.

Además, se están habilitando diversos pasos de peatón elevados para favorecer el calmado de tráfico. Dentro del planeamiento de los trabajos para esta reordenación, "se ha priorizado el pintado de estas plazas para vehículos con autorización de residentes con el objetivo de minimizar la afección que las obras tendrán sobre la dotación de aparcamiento para los vecinos y vecinas de la zona", han apuntado las mismas fuentes.