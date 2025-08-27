Ambiente fresco este jueves en Euskadi, con lluvias que remitirán por la tarde

BILBAO 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este jueves en Euskadi ambiente fresco. Durante la primera mitad del día todavía se registrarán algunos chubascos, especialmente en Gipuzkoa, donde de madrugada podrán ser puntualmente tormentosos. Por la tarde, la lluvia remitirá.

En la mayor del interior no lloverá, y aparecerán claros, más amplios a medida que avance la jornada. El viento soplará intenso del noroeste en la costa, mientras en el interior soplará del norte o del noroeste. Las temperaturas continuarán en descenso, especialmente el sureste.