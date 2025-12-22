Ambiente frío e inestable, este martes en Euskadi

Archivo - Lluvia en Bilbao - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este martes en Euskadi ambiente frío e inestable, con temperaturas máximas que no superarán los 13 grados en la costa.

El paso de una línea inestabilidad por la mañana y un frente por la tarde dejarán lluvia y chubascos, sobre todo en la vertiente cantábrica. Por la mañana las precipitaciones serán más probables en el nordeste y por la tarde se extenderán, y se pueden producir algunos chubascos localmente algo intensos. A partir de la tarde también podría llover en la mitad sur.

La cota de nieve se situará en torno a los 1.200-1.400 metros y el Viento soplará del suroeste por la mañana e irá girando a noroeste por la tarde.

Las temperaturas no registrarán cambios y se podrían producir algunas heladas en puntos de Álava. Las máximas rondarán los 8 grados en el interior y o superarán los 13 grados en la costa, mientras que las mínimas oscilarán entre los 2 grados en el interior y los 5-8 grados en la costa.