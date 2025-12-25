Ambiente gris y algo de lluvia este viernes en el País Vasco, con muy ligera subida de temperaturas

Archivo - Urdaibai (Bizkaia) en una jornada muy nubosa - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este viernes en Euskadi ambiente gris y algo de lluvia. Un pequeño frente podría situarse al este del territorio, de manera que la nubosidad y la lluvia irían llegando desde el este. En general, serían precipitaciones débiles.

De madrugada y a primeras horas la cota de nieve podría situarse en torno a 600-800 metros, pero la precipitación será escasa. En función de la nubosidad, se pueden dar algunas heladas en el interior. Después la cota de nieve irá subiendo. Las temperaturas máximas podrían subir 1-2 ºC, predominando el viento de componente este flojo.