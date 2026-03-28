Ambiente invernal, lluvioso y bajada de las temperaturas este domingo en Euskadi

Cielo cubierto y lluvia en Bilbao - EUROPA PRESS

BILBAO 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este domingo en Euskadi una jornada de ambiente frío, casi invernal, con chubascos frecuentes durante la primera mitad del día, que perderán entidad a partir de la tarde.

La cota de nieve podría bajar hasta los 700-800 metros, aunque por la tarde ascenderá hasta rondar los 900-1000 metros. El viento del norte acentuará la sensación de frío, soplando con rachas fuertes.

Las temperaturas serán parecidas o algo más bajas y no se descarta la formación de heladas en Álava.