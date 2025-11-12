Ambiente variable y viento fuerte del sur, este jueves en Euskadi

BILBAO 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este jueves en Euskadi ambiente variable, con intervalos de nubes y claros y con viento del sur que soplará con fuerza.

Se esperan más nubes que en jornadas pasadas, sobre todo de tipo medio y alto, que dejarán un aspecto algo velado, aunque en general el ambiente será luminoso. De forma puntual podrían caer algunas gotas dispersas, especialmente en zonas del sur.

Las temperaturas se mantendrán en valores similares a los del día anterior, con máximas que alcanzarán los 20-24 grados y mínimas que rondarán los 10 grados en el interior y los 17 grados en la costa.