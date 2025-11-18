Amigos de Ernest LLuch le recordarán este viernes en San Sebastián en el 25 aniversario de su asesinato

SAN SEBASTIÁN 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Amigos del economista, profesor y político socialista Ernest Lluch le recordarán este viernes en la Plaza de la Constitución de San Sebastián, con una ofrenda floral, con motivo del 25 aniversario de su asesinato a manos de ETA, que se cumple este próximo día 21.

Los organizadores, entre los que se encuentran Odón Elorza, Jesús Astigarraga, Maravi Dafauce, Jon Arrieta, Javier Elzo, Elena Ochoa, Ignacio Latierro, Ramón Etxezarreta, Koro Aizarna o Jose Mari Otegui, han recordado que la capital guipuzcoana "fue uno los escenarios más apreciados por Ernest a lo largo de su vida".

"Ello y sus ideas hicieron que lo acogiéramos como uno de los nuestros, al mismo tiempo que disfrutábamos de sus conversaciones, compartíamos sus paseos y aficiones o nos encontrábamos, hombro con hombro, en numerosos actos en la lucha contra el terrorismo y en favor de la paz", han destacado.

Tras señalar que este aniversario "resulta significativo", los organizadores quieren "compartir juntos su recuerdo" y, al mismo tiempo, "dejar constancia pública y visible de que el asesinato de este amigo del pueblo vasco y conciudadano catalán, dialogante y humanista, sigue siendo un suceso inolvidable en la memoria histórica reciente de Donostia y de todos los demócratas".

El "sencillo" acto tendrá lugar este próximo viernes, en la Plaza de la Constitución a las 12.30 horas. Tal como han explicado, será "un acto breve, emotivo y solemne a un mismo tiempo, además de marcado por la significación profunda del silencio". Los participantes se situarán dando forma a un círculo en cuyo centro se encontrará una imagen de Ernest Lluch e irán depositando flores sobre la fotografía.