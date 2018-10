AMPL.-Atentado.-Ibarretxe lo condena y cree "inaceptable" decir que sus proyectos dan "oxígeno" a ETA

Actualizado 22/09/2008 13:19:11 CET

Advierte de que "las bombas alejan el diálogo" pero no está dispuesto "a renunciar a la política para trabajar por la paz"

El lehendakari, Juan José Ibarretxe, condenó hoy el asesinato de Luis Conde en el atentado de ETA en Santoña (Cantabria) y consideró "inaceptable" trasladar el mensaje de que sus ideas y las de los partidos del Gobierno vasco "dan oxígeno a ETA". Además, y aunque afirmó que "las bombas alejan el diálogo", aseguró no estar dispuesto "a renunciar a la política para trabajar por la paz".

Ibarretxe compareció hoy ante los medios de comunicación en la sede de la Presidencia del Gobierno vasco en Vitoria para condenar los atentados cometidos en las últimas horas por la organización terrorista contra la sede de Caja Vital en Vitoria, la Comisaría de la Ertzaintza en Ondarroa (Bizkaia) y el Patronato militar de Santoña.

En su declaración, tras la que no admitió preguntas, expresó su "asco" hacia ETA y mostró su solidaridad con la familia y allegados de Conde, así como con la Caja Vital y la Ertzaintza. Además, animó a los ciudadanos a concentrarse a las doce del mediodía frente a las instituciones para mostrar su repulsa a ETA. Ibarretxe participará en la concentración que se celebrará frente a la Universidad de Deusto, en Bilbao.

Manifestó que "la izquierda abertzale reclama el diálogo para la resolución de conflictos", y, aunque afirmó estar "de acuerdo" con esta vía para resolver problemas, subrayó que "el diálogo es eso, diálogo", por lo que "no se puede reclamar el diálogo acompañándolo de bombas, de asesinatos, porque cada bomba aleja el diálogo, lo revienta". "ETA, con sus bombas y asesinatos, no reclama nada, no pretende negociar nada; porque el que asesina, asesina", añadió.

Respondió a las críticas dirigidas en las últimas horas contra su actitud y la del Gobierno vasco hacia el terrorismo y advirtió de que "hay que tener cuidado con las cosas que se dicen, incluso en días tan tristes y oscuros como el de ayer y hoy".

Consideró que "no se puede trasladar que las ideas del Gobierno y de los tres partidos que están detrás de él o que las ideas del lehendakari dan oxígeno a ETA", puesto que "es precisamente pedir a los demás que renuncien a sus proyectos políticos lo que da oxígeno a ETA". "No es aceptable", aseveró.

Manifestó que "jamás" afirmará que "el Gobierno español o el presidente Rodríguez Zapatero dan oxígeno a ETA, porque no es verdad, porque negociara con ellos tras el atentado de la T4 lo que no ha estado dispuesto a negociar conmigo como lehendakari".

De ese modo, aseguró que no renunciará "nunca" a sus ideas, que defenderá "democráticamente", ya que eso "sería hacerle un gran regalo político a ETA".

NEGOCIACIONES CON ETA

El presidente del Ejecutivo autonómico consideró que "tendremos que seguir utilizando el Estado de Derecho" contra los terroristas, por lo que "habrá que seguir utilizando la Policía y la Justicia para perseguir a quien comete atentados y delitos". No obstante, aseguró no estar "dispuesto a renunciar a la política para trabajar por la paz".

"No podemos estar durante un tiempo determinado, mientras existen negociaciones, como han existido por parte del Gobierno español y ETA, diciendo que la política puede hacer mucho por la paz, y de la noche a la mañana colocarnos en el sentido contrario", señaló.

Sobre el atentado de Ondarroa, denunció que se trató de una acción "salvaje", en el que se empleó "una bomba indiscriminada colocada con la intención de lograr la mayor salvajada de los últimos tiempos". De todos formas, dado que los heridos en dicho ataque no se encuentran graves, destacó que las repercusiones "más graves" han sido las del atentado de Santoña, donde, con la muerte de una persona, se ha producido "un daño irrecuperable".